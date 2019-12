Stand: 03.12.2019 14:47 Uhr

Kampf gegen Clans: Land stellt mehr Personal ein

Die niedersächsische Justiz will gezielter gegen Clan-Kriminalität vorgehen. Ab dem kommenden Jahr sollen bei mehreren Staatsanwaltschaften Sondereinheiten gebildet werden, die sich speziell mit kriminellen Clans und Banden befassen. Dazu stellt das Land neun zusätzliche Staatsanwälte ein und schafft insgesamt 18 neue Stellen. Justizministerin Barbara Havliza (CDU) setzt gegenüber Clans auf eine Null-Toleranz-Strategie, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet.

Sondereinheiten auch in ländlichen Regionen aktiv

Da Clan-Kriminalität nicht nur ein Problem in Großstädten, sondern auch in ländlichen Regionen ist, sollen die Sondereinheiten auch dort tätig sein. Ziel sei es, auch vermeintlich geringfügige Delikte der Clans zu erkennen und zu verfolgen, so Havliza. "Clans missachten und negieren unsere Rechtsordnung und das staatliche Gewaltmonopol in perfider Art und Weise", sagte die Justizministerin der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung", die zuerst über das Thema berichtet hatte. Clan-Kriminalität könne bewirken, dass ein großer, rechtschaffener Teil der Gesellschaft das Vertrauen in staatliche Institutionen verliert. Denn die Clans wollten den Eindruck erwecken, über dem Recht zu stehen. "Dies können und dürfen wir keinesfalls tatenlos hinnehmen", sagte Havliza der Zeitung.

820 Verfahren gegen Clans in Niedersachsen

Aktuell befasst sich in Niedersachsen noch kein Staatsanwalt ausschließlich mit diesem Thema. Eine zentrale Stelle für Taten aus dem Bereich der organisierten Kriminalität gibt es bei der Generalstaatsanwaltschaft Celle. Mithilfe der Experten werde derzeit an einem Konzept für die neuen Sondereinheiten gearbeitet, heißt es aus dem Justizministerium. Die rot-schwarze Landesregierung hat für die neuen Stellen insgesamt 1,14 Millionen Euro im Landeshaushalt bereitgestellt. Im vergangenen Jahr hat die niedersächsische Polizei mehr als 800 Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit Clan-Kriminalität eingeleitet.

