Judith und Mel: Schlagerduo zieht nach Garagenbrand ins Hotel Stand: 04.01.2023 17:20 Uhr In der Garage des Oldenburger Schlagerduos war in der Neujahrsnacht ein Brand ausgebrochen. Ihr Haus ist derzeit unbewohnbar. Nun wollen Judith und Mel vorerst ins Hotel ziehen.

Ein Kurzschluss hat nach Angaben des Paares in ihrer Garage ein Feuer ausgelöst. Sie hätten den Schaden um 1.30 Uhr bemerkt - durch Zufall. Denn eigentlich hätten ihre Kinder und ihr Besuch schon eine Viertelstunde vorher gehen wollen. "Hätten sie das getan, hätten wir vielleicht schon im Bett gelegen und den Brand vielleicht gar nicht bemerkt", sagte Mel im Gespräch mit dem NDR in Niedersachsen. Der 79-Jährige spricht von einem "guten Draht zum Himmel". Fünf Stunden waren die Feuerwehrleute im Einsatz und sie konnten verhindern, dass die Flammen auf das Wohnhaus übergriffen.

Judith und Mel ziehen ins Hotel

Weil Rauch in das Haus zog, ist es dennoch unbewohnbar. Zunächst war das Paar bei einer seiner zwei Töchter untergekommen. "Um den Familienfrieden zu wahren", wie sie sagen, ziehen sie am Mittwoch in ein Hotel in Oldenburg, ganz in der Nähe ihres Wohnhauses. Dann kann Mel auch die Renovierungsarbeiten beaufsichtigen. "Tapeten, Möbel, alles ist versaut durch Rauch und Ruß. Das muss alles raus", sagte er. Sie hätten Glück im Unglück gehabt, sagte die 70-jährige Judith. Das Paar habe eine gute Versicherung.

Schlagerduo kann Haus nur stundenweise betreten

Bis die Renovierungsarbeiten abgeschlossen seien, könne es noch mehrere Wochen dauern, sagte Mel. Bis dahin seien sie wohl schon am Geruch zu erkennen, sagte Judith. "Wir holen uns jeden Tag frische Klamotten aus dem Schlafzimmer, aber es ist bis oben durchgezogen - wir riechen wie die Schornsteinfeger."

Kollegen bieten ihre Hilfe an

Auch von Schlagerkollegen hätten sie schon Hilfe angeboten bekommen, sagte Judith. Chris Andrews ("Pretty Belinda"), die Wildecker Herzbuben ("Herzilein") und andere hätten ihnen Unterkunft angeboten, solange ihr Haus unbewohnbar sei. "Wir haben die tollsten Kollegen in der Branche." Judith und Mel sind bekannt aus Sendungen wie dem Grand Prix der Volksmusik und dem Musikantenstadl.

