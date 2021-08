Jetzt live: Niedersachsen stellt neue Corona-Verordnung vor

Stand: 24.08.2021 12:55 Uhr

Bereits morgen soll in Niedersachsen eine neue Corona-Verordnung in Kraft treten. Die neuen Regeln stellt die Landesregierung zur Stunde in einer Pressekonferenz vor. NDR.de überträgt live.