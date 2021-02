Impfen beim Hausarzt? Niedersachsen plant Pilotphase Stand: 18.02.2021 21:47 Uhr Die Corona-Impfung beim Hausarzt um die Ecke? Das plant nach NDR Informationen das Land Niedersachsen. Die Verhandlungen laufen, Anfang kommender Woche sollen Details abgesprochen werden.

Die Idee ist, dass vier bis fünf Hausarztpraxen in Niedersachsen in einer Testphase den Anfang machen. Bereits am 1. März solle das Pilotprojekt in Niedersachsen starten, sagte Jörg Berling, der stellvertretende Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN), am Donnerstag dem NDR in Niedersachsen. Man wolle auf diese Weise Erfahrungen sammeln, um die Corona-Impfung später in allen Hausarztpraxen in Niedersachsen anbieten zu können, so Berling.

KVN und Sozialministerium verhandeln

Bislang wurde die Impfung bei Hausärzten nicht angeboten, begründet wurde dies mit dem allgemeinen Impfstoffmangel und der aufwendigen Lagerung. Aus dem Sozialministerium in Hannover heißt es, dass Anfang der kommenden Woche mit der KVN und niedergelassenen Ärzten Details der Pilotphase abgesprochen werden sollen. Welche Arztpraxen den Anfang machen, stehe aber noch nicht fest.

