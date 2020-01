Stand: 31.01.2020 19:05 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Harzer Grauhof: Im März endgültig Geschichte

Aus nach 145 Jahren: Die Harzer Brunnen GmbH aus Goslar hat am Freitag mitgeteilt, dass sie ihren Betrieb zum 31. März 2020 einstellen wird. Das bekannteste Produkt des 1875 gegründeten Unternehmens ist das Mineralwasser Harzer Grauhof. Bis zum Ende der Fertigung werde nur noch reduziert produziert, so das Unternehmen. Die Entscheidung sei der Gesellschafterin nicht leicht gefallen und deshalb "längst möglich hinausgeschoben" worden. Im März 2014 hatte die HR Group aus Berlin das Traditionsunternehmen mit seinerzeit 49 Beschäftigten aus der Insolvenz heraus übernommen. Die HR Group ist nach eigenen Angaben einer der führenden Hotelbetreiber in Deutschland.

Videos 06:45 Visite Wie gesund ist aromatisiertes Wasser? Visite Aromatisiertes Wasser aus dem Supermarkt kann viel Zucker enthalten. Doch mit frischen Früchten und Kräutern kann man sogenanntes Infused Water einfach selbst zubereiten. Video (06:45 min)

Defizitäres Geschäft - ohne Aussicht auf Besserung

Wie viele Mitarbeiter von der Schließung aktuell betroffen sind, teilte das Unternehmen nicht mit. In der Pressemitteilung heißt es weiter, dass der Betrieb insbesondere nach der Insolvenz des Unternehmens 2011 "nicht nur schwierig, sondern wirtschaftlich kaum möglich" gewesen sei. Trotz aller Anstrengungen habe sich das Geschäft "als im höchsten Maße und ohne jegliche Besserung defizitär" erwiesen. Im März 2019 hatte die Einzelhandelskette Rewe sämtliche Getränke der Firma aus dem Sortiment genommen. Die verbliebenen Handelspartner sowie der Betriebsrat seien über das Ende der Produktion informiert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 01.02.2020 | 07:30 Uhr