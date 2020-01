Stand: 15.01.2020 20:08 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Grünkohl stark mit Pflanzenschutzmitteln belastet

Grünkohl ist überdurchschnittlich oft mit Rückständen von Pflanzenschutzmitteln belastet. Das geht aus Zahlen des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit in Berlin hervor, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Während im Jahr 2018 in Äpfeln, Kartoffeln und Erdbeeren kaum Rückstände gefunden wurden, überschritten rund zwölf Prozent der getesteten Grünkohlproben die gesetzlichen Höchstwerte. Nur Bohnen mit Hülsen und Reis waren mehr belastet.

Starke Belastung: Mehrere Faktoren?

Ein großer Teil des getesteten Kohls stammte aus Deutschland. Grünkohl wird besonders in Deutschlands Norden gegessen. Das größte Anbaugebiet liegt in der Region Vechta. Dass der Kohl im Vergleich zu anderen Nahrungsmitteln besonders belastet ist, liege möglicherweise zum einen an seiner krausen Blattstruktur, zum anderen an der relativ späten Erntezeit. Auf diese Weise könnten sich Pestizide sammeln und schlechter abgebaut werden, vermutete ein Sprecher des Bundesamtes.

