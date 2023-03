Großrazzia in Lohne: 34-Jähriger festgenommen

Stand: 21.03.2023 19:59 Uhr

Mehr als 250 Polizistinnen und Polizisten haben am Dienstag 14 Wohn- und Geschäftshäuser in den Landkreisen Vechta und Osnabrück durchsucht. In Lohne nahmen sie einen 34-Jährigen fest.