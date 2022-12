Für Ernstfall gerüstet: Eisretter aus Celle einsatzbereit

Stand: 16.12.2022 14:26 Uhr

In Celle haben die Minustemperaturen der letzten Tage Bäche, Flüsse und Seen teilweise zufrieren lassen. Auch in den Parkanlagen der Stadt sind die Gewässer von einer Eisschicht überzogen.