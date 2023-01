Flüchtlingsunterkünfte: Wie ist die Lage in Niedersachsen? Stand: 11.01.2023 15:51 Uhr Während die eine Flüchtlingsunterkunft leersteht, ist andernorts eine Einrichtung völlig überfüllt. Wie kann das sein? Die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern ist Thema im Innenausschuss.

Das Ankunftszentrum für Geflüchtete in Bramsche (Landkreis Osnabrück) steht in der Kritik, laut der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen ist die Überbelegung des Zentrums für die Umstände verantwortlich. Gleichzeitig stehen Unterkünfte leer, die für Ukrainerinnen und Ukrainern eingerichtet wurden. Der niedersächsische Flüchtlingsrat fordert daher, auf diese Unterkünfte auszuweichen. Über die aktuelle Situation bei der Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine und Asylbewerbern will die Landesregierung in der 5. Sitzung des Ausschusses für Inneres und Sport unterrichten.

Pistorius erwartet mehr Schutzsuchende

Leer steht unter anderem eine Turnhalle in Dörverden (Landkreis Verden), die eigens für Geflüchtete hergerichtet worden war. Auch die Gemeinde Seevetal (Landkreis Harburg) hat mitgeteilt, dass die Sporthallen in Maschen und in Ramelsloh zunächst nicht mehr als Notunterkünfte genutzt werden müssten. Innenminister Boris Pistorius (SPD) erwartet in Zukunft jedoch noch mehr Schutzsuchende. Aus diesem Grund hatte er vor dem Jahreswechsel angekündigt, in den Standorten der Landesaufnahmebehörde im ersten Halbjahr 2023 bis zu 5.000 neue Plätze schaffen zu wollen. Durch die Maßnahme sollen Kommunen demnach mehr Zeit bekommen, um in dem angespannten Wohnungs- und Immobilienmarkt Unterkünfte zu finden.

Neue Unterkünfte für Geflüchtete

Nach wie vor bemühen sich auch viele Städte, Gemeinden und Landkreise um neue Unterkünfte für Geflüchtete. Die Gemeinde Seevetal hat angekündigt, geflüchtete Menschen aus der Ukraine in einem ehemaligen Polizeigebäude in Hittfeld unterzubringen. In Winsen werden rund 60 Wohnungen für 70 Geflüchtete in einer Container-Unterkunft hergerichtet. Weitere Wohnungen sollen nach Bedarf angemietet werden. Die Stadt Stade hat das ehemalige Jugendamt umbauen lassen, so dass rund 120 Menschen dort eine Zuflucht finden könnten.

