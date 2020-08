Stand: 05.08.2020 16:00 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

NDR Sommerinterview: Birkner will klare Corona-Regeln

Im ersten NDR Sommerinterview findet FDP-Landeschef Stefan Birkner klare Worte für die Arbeit der rot-schwarzen Landesregierung während der Corona-Pandemie: "Bis heute weiß man nicht, was man im privaten Bereich tatsächlich tun darf und was nicht. Und das ist auf die Dauer nicht hinnehmbar." Die Corona-Regeln der Landesregierung um Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hält Birkner für viel zu unklar. Selbst Juristen seien nicht in der Lage, auf Anhieb zu sagen, was erlaubt sei, sagte Birkner. Das verunsichere die Menschen und trage nicht zur Akzeptanz bei.

NDR Sommerinterview mit Stefan Birkner 04.08.2020 16:00 Uhr Das Coronavirus bedeutet: Freiheiten werden zur Gefahr. Wie erlebt Stefan Birkner, Landesvorsitzender der FDP, als Liberaler die Corona-Krise? Das Sommerinterview in voller Länge.







Landtag bei Corona-Maßnahmen einbeziehen

Zudem fordert der FDP-Chef im Gespräch von der rot-schwarzen Koalition, den Landtag bei den Corona-Maßnahmen wieder stärker einzubeziehen. "Es findet keine Debatte darüber im Landtag statt", sagt Birkner. Wesentliche, auch zeitlich eng begrenzte Eingriffe in die Grundrechte müssten durch die Parlamente vorgenommen werden, da sei man aber weit von weg, kritisierte Birkner, der auch seit 2017 der Fraktion der Liberalen im Landtag vorsitzt.

Birkner macht Auftakt der NDR Sommerinterviews

Das Gespräch mit Birkner ist der Auftakt der fünfteiligen Sommerinterview-Serie mit den Vorsitzenden beziehungsweise Fraktionschefs der Parteien des Landesparlaments. Die Interviews führen Martina Thorausch, Hilke Janssen und Dirk Banse aus der Redaktion Landespolitik des NDR in Niedersachsen.

In den kommenden Wochen stehen Spitzenpolitiker der fünf im Niedersächsischen Landtag vertretenen Parteien dem NDR in den Sommerinterviews Rede und Antwort. Zu hören und zu sehen sind die Gespräche jeweils





ab 16 Uhr in der Sendung Funkbilder - der Tag bei NDR 1 Niedersachsen

ab 16 Uhr online bei NDR.de/Niedersachsen in voller Länge

ab 19.30 Uhr bei Hallo Niedersachsen im NDR Fernsehen

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Funkbilder - der Tag | 05.08.2020 | 16:00 Uhr