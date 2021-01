Eisregen und Schnee bremsen Zugverkehr im Land teilweise aus Stand: 29.01.2021 22:01 Uhr Eingefrorene Weichen und vereiste Oberleitungen: Die Privatbahnen metronom, erixx und enno haben am Freitagabend ihren Betrieb auf mehreren Strecken eingestellt. Auch bei der Deutschen Bahn hakt es.

Bei der aktuellen Witterung sei eine sichere Fahrt nicht mehr möglich, teilte ein Sprecher der Privatunternehmen mit. Der Zugverkehr werde daher nach und nach geordnet eingestellt. Alle Fahrten endeten an ihrem Zielbahnhof. Auf einige Strecken fahren allerdings noch Züge. Dazu gehören den Angaben zufolge die Verbindungen Goslar-Hildesheim, Uelzen-Soltau-Bremen und Lüneburg-Dannenberg. Die Deutsche Bahn hat am Freitag den Zugverkehr zwischen Emden und Norddeich Mole eingestellt. Dort ist ebenfalls eine Oberleitung vereist, wie ein Sprecher NDR.de sagte. Die Züge werden durch Busse ersetzt. Die Bahn geht davon aus, dass auch am Sonnabendmorgen auf der Strecke noch Züge ausfallen werden.

Morgen freundlicher

Auch Autofahrer sollten in der Nacht zu Sonnabend vorsichtig unterwegs sein. Vor allem von der Nordsee und dem Elbe-Weser-Dreieck bis zum Wendland und Braunschweiger Land noch kräftig Schnee fallen - teilweise sind bis zu zehn Zentimeter möglich. In der Südwesthälfte Niedersachsens kommt dagegen meist Regen oder Schneeregen runter. Morgen kann es dann anfangs vom Leinebergland bis zum Wendland noch etwas schneien - nordwestlich der Linie Hannover-Lüneburg wird es freundlicher mit Sonnenschein.

Videos 1 Min Unfälle auf glatten Straßen in Niedersachsen Durch teilweise starke Schneefälle und Glatteis kam es zu mehreren Unfällen. Die Polizei ruft auf, langsam zu fahren 1 Min

Weiterhin gesperrte Rodelhänge

Angesichts der Zeugnis-Ferien wollen Einsatzkräfte am Wochenende wieder verstärkt im Harz präsent sein und kontrollieren, ob die Corona-Regeln eingehalten werden. Allein in Torfhaus hatte es nach Angaben des Landkreises Goslar in den vergangenen drei Wochen rund 3.300 Verstöße gegen die Auflagen gegeben. Die Rodelhänge im Solling, Ith und Hils bleiben zudem weiterhin gesperrt. Der Landkreis Holzminden hatte das Verbot schon Anfang Januar erlassen, weil es auf den Wiesen zu voll geworden war.

Bei Schnee Kontrolle verloren

Der Schneefall hat am Freitag zu Unfällen geführt. Auf der A29 im Landkreis Oldenburg wurden zwischen den Anschlussstellen Großenkneten und Wardenburg zwei Personen leicht verletzt. Laut Polizei war eine 22-Jährige mit ihrem Wagen auf Schneematsch ins Schleudern geraten. Der Pkw kam daraufhin von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und blieb dann neben der Fahrbahn im Grünstreifen stehen. Die Fahrerin und ihre Beifahrerin wurden leicht verletzt. Im Landkreis Friesland verlor eine 21-jährige Fahranfängerin ebenfalls auf schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über ihren Wagen. Laut Polizei landete das Auto auf dem Dach im Graben. Die 21-Jährige kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

