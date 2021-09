Drittimpfung: Impfteams können früher in Altenheimen starten Stand: 10.09.2021 07:30 Uhr Mobile Teams aus den Impfzentren können nach Informationen des NDR Niedersachsen früher als geplant für Drittimpfungen in die Alten-und Pflegeheime fahren.

Wenn einzelne Impfzentren genug Zeit und genug Impfstoff haben, dann können sie auch jetzt schon Besuchstermine mit den Alten- und Pflegeheimen vereinbaren, sagte Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) dem NDR in Niedersachsen. Sie verlasse sich jetzt auf die Flexibilität und die Einsatzfreude der Impfzentren.

Behrens: Hauptpriorität sind weiter Erstimpfungen

Der Corona-Ausbruch in einem Pflegeheim in Weyhe im Landkreis Diepholz habe das Ministerium beunruhigt. Die Datenlage zeige, dass gerade Hochbetagte die Immunantwort, also den Impfschutz, schneller verlieren. Und gerade die Bewohnerinnen und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen waren Anfang des Jahres die ersten, die geimpft wurden. Von Oktober an sollen die Impfteams dann wie geplant flächendeckend in den Alten- und Pflegeheimen impfen. Die Hauptpriorität liege aber weiterhin darauf, alle Erwachsenen mit Impfstoff zu versorgen, sagte Behrens weiter. Die Intensivstationen füllten sich vor allem mit Ungeimpften.

