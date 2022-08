DWD: Unwetter ziehen über den Westen von Niedersachsen Stand: 17.08.2022 17:21 Uhr Von Westen her ziehen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) weiter Gewitter und örtlich Unwetter über Niedersachsen. Am frühen Abend gelten in mehreren Regionen Unwetterwarnungen.

In einem schrägen Band zogen am Nachmittag und Abend erste Unwetter über den Westen Niedersachsen. Betroffen war der Bereich von der Grafschaft Bentheim, über das Emsland, die Landkreise Ammerland, Cloppenburg, Oldenburg bis hin zum Raum Bremerhaven und Wilhelmshaven. Eine Übersicht über aktuelle Unwetterwarnungen finden Sie hier. Laut DWD können die Gewitter bis in den späten Abend zwischen 15 und 30 Liter pro Quadratmeter sowie Hagel und Böen von bis zu 70 Stundenkilometern mit sich bringen. Im Wendland besteht zudem eine amtliche Hitzewarnung - genau wie für fast den ganzen Osten Deutschlands. In Teilen Niedersachsens herrscht zudem weiter eine hohe Waldbrandgefahr.

VIDEO: Starke, kurze Unwetter ziehen über Niedersachsen (15.08.2022) (1 Min)



Donnerstag bringt weitere Unwetter

Auch in der Nacht zu Donnerstag sollen Regen und Gewitter gebietsweise anhalten, es kühlt auf bis zu 16 Grad ab. Die Gewitter lassen den Angaben zufolge in der zweiten Nachthälfte zunächst langsam nach. Am Donnerstag rechnet der DWD dann aber mit weiteren Unwettern und kräftigem Regen.

