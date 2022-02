Corona in Niedersachsen: Mehr als 50 Kinder im Krankenhaus Stand: 11.02.2022 12:55 Uhr Die Omikron-Welle trifft in Niedersachsen immer stärker Kinder und Jugendliche. Sowohl die Zahl der Hospitalisierungen als auch der positiven Tests ist weiter angestiegen.

Nach Angaben einer Sprecherin des Landesgesundheitsministeriums werden derzeit so viele Corona-infizierte Kinder in niedersächsischen Krankenhäusern behandelt wie noch nie seit Beginn der Pandemie. 49 Kinder liegen demnach aktuell auf den Normalstationen. Drei weitere sind auf den Intensivstationen, von diesen müssen zwei künstlich beatmet werden. Die Inzidenz liegt bei Minderjährigen aktuell deutlich über dem landesweiten Schnitt von am Freitag 1.220,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnende innerhalb einer Woche.

Fast 17.000 Schüler positiv getestet

Wegen eines positiven Corona-Tests können derzeit landesweit rund 16.800 Schülerinnen und Schüler nicht zur Schule gehen. Zudem seien 1.570 Schulbeschäftigte, darunter 1.160 Lehrer, betroffen, sagte ein Sprecher des Kultusministeriums am Freitag. Vor einer Woche waren noch etwa 3.800 Schüler sowie rund 500 Schulbeschäftigte weniger betroffen gewesen.

Zwei Schulen komplett im Distanzunterricht

In Oldenburg und Salzgitter ist derzeit jeweils eine Schule wegen vieler Corona-Fälle in das Distanzlernen gewechselt. Vor einer Woche hatten noch drei Schulen den Präsenzunterricht abgesagt. Insgesamt besuchen etwa 1,1 Millionen Schülerinnen und Schüler die rund 3.000 Schulen in Niedersachsen. Laut dem Kultusministerium sind derzeit außerdem 27 Kitas wegen Corona-Fällen komplett geschlossen, 215 teilweise. Landesweit gibt es 5.700 Kindertagesstätten.

