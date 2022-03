Corona in Niedersachsen: Diese Lockerungen gelten jetzt Stand: 04.03.2022 20:20 Uhr Die Corona-Lage in Niedersachsen bleibt angespannt, die Inzidenz liegt bei knapp 1.150. Wie geplant ist am Freitag dennoch die nächste Lockerungsstufe in Kraft getreten.

Die Datenlage sorgte dabei zunächst für Verwirrung. Das Robert-Koch-Institut (RKI) vermeldete zunächst mit 28.890 Neuinfektionen binnen 24 Stunden einen neuen Höchstwert für Niedersachsen. Doch dabei handelt es sich laut Niedersachsens Gesundheitsministerium um eine falschen Wert. Nach Angaben eines Sprechers wurden etwa 9.500 Fälle aus dem Bereich Göttingen mit eingerechnet. Dies seien "Altfälle" aus den vergangenen Tagen und Wochen. Entsprechend müsse der richtige tagesaktuelle Wert an Neuinfektionen für Freitag bei unter 20.000 liegen - und damit in etwa in dem Bereich der vergangenen Tage, so der Sprecher.

Weniger Einschränkungen für Ungeimpfte

Seit dem 4. März dürfen Clubs wieder öffnen, in Diskotheken und bei Tanzveranstaltungen drinnen und draußen gelten 2G-Plus und eine FFP2-Maskenpflicht. Außerdem können Ungeimpfte wieder mit einem negativen Test ins Restaurant, hier wird 3G eingeführt. Ungeimpfte dürfen nun auch wieder an Veranstaltungen mit bis zu 2.000 Personen teilnehmen, wenn sie getestet sind. Dabei gilt drinnen und draußen 3G, die Abstandsregeln entfallen. An Veranstaltungen mit mehr als 2.000 Personen dürfen nach wie vor nur gegen das Coronavirus geimpfte und von einer Infektion genesene Personen teilnehmen, die sich aber nicht mehr zusätzlich testen müssen, hier gilt ab sofort die 2G-Regel.

Videos 20 Min Weil zu Corona-Regeln: "Frühlingserwachen nach Winterruhe" Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat das Parlament über die geplanten Lockerungen informiert. (23.02.2022) 20 Min

Keine Lockerungen für private Treffen von Ungeimpften

Bei den Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte gilt nach wie vor: Mitglieder eines Haushalts plus zwei weitere Personen aus einem anderen Haushalt dürfen sich privat treffen. Ausnahmen: Kinder bis 14 Jahre unabhängig von Haushalten. Private Zusammenkünfte von ausschließlich Geimpften und Genesenen sind seit dem 24. Februar unbeschränkt zulässig.

Diese Regeln gelten ab sofort

Veranstaltungen mit 50 bis 2.000 Personen: Drinnen und draußen gilt 3G ohne Abstandsregeln, drinnen muss FFP2-Maske getragen werden - außer im Sitzen.

Drinnen und draußen gilt 3G ohne Abstandsregeln, drinnen muss FFP2-Maske getragen werden - außer im Sitzen. Veranstaltungen mit mehr als 2.000 Personen: Drinnen und draußen gilt 2G.

Drinnen und draußen gilt 2G. Clubs und Tanzveranstaltungen: Sind wieder erlaubt. Drinnen und draußen gilt 2G+ sowie FFP2-Maskenpflicht - außer im Sitzen.

Sind wieder erlaubt. Drinnen und draußen gilt 2G+ sowie FFP2-Maskenpflicht - außer im Sitzen. Gastronomie: Drinnen gilt 3G und FFP2-Maskenpflicht - außer im Sitzen.

Drinnen gilt 3G und FFP2-Maskenpflicht - außer im Sitzen. Beherbergung: Drinnen und draußen gilt 3G.

Drinnen und draußen gilt 3G. Sportanlagen: Keine Beschränkungen mehr, nur eine FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen, außer beim Sporttreiben oder im Sitzen.

Downloads Die neue Corona-Verordnung für Niedersachsen in der Übersicht Hier finden Sie die Zusammenfassung der aktuellen Verordnung zum Download. Sie gilt ab 24. Februar 2022. Download (141 KB)

Weitere Informationen Postleitzahl-Service: Corona-Daten für Ihre Region Sinken die Infektionszahlen weiter? Über die Webseite von NDR.de können Sie die aktuellen Corona-Zahlen für Ihre Region abrufen. Geben Sie einfach Ihre Postleitzahl ein. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Hallo Niedersachsen | 04.03.2022 | 19:30 Uhr