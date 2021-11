Sendedatum: 18.11.2021 08:00 Uhr Corona in Niedersachsen: Aktuelle Zahlen und Hintergründe

Auf dieser Seite finden Sie alle wichtigen Daten und Fakten zur Corona-Pandemie in Niedersachsen und in Ihrer Region. Wie hoch ist die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz? Sind die Kliniken am Rande der Belastungsgrenze oder haben sie noch Kapazitäten frei? Welche Regeln gelten in Niedersachsen? Wie viele Menschen haben sich impfen lassen? Antworten und Infografiken finden Sie im Folgenden.

Service: Aktuelle Zahlen per Postleitzahl-Suche

Wo liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in ihrem Landkreis? Wie viele Covid-Patienten liegen auf den Intensivstationen in Ihrer Region? Wie hoch ist die Impfquote in Niedersachsen? Geben Sie hier Ihre Postleitzahl ein, um die aktuellen Corona-Zahlen für Ihren Landkreis zu sehen.

Hinweis: Da in manchen Fällen Postleitzahlgrenzen der Deutschen Post die administrativen Landkreisgrenzen überschneiden, kann es in seltenen Fällen zu falschen Landkreiszuordnungen kommen. Nutzen Sie dann am besten die Postleitzahl Ihrer Kreisstadt. Sie können diese Zahlen auch über den Messenger in der NDR Niedersachsen App abfragen.

Livestreams zum Thema Corona

NDR Niedersachsen zeigt bei aktuellen Anlässen Videostreams von Pressekonferenzen zum Thema Coronavirus im Web und in der App. Jeden Dienstag, in der Regel ab 13 Uhr, nimmt der Corona-Krisenstab zur aktuellen Lage in Niedersachsen Stellung. Auch diese Pressekonferenz zeigen wir im Livestream.

Corona-Ticker und Podcast Coronavirus-Update

Wenn Sie das Corona-Geschehen in ganz Norddeutschland und bundesweit verfolgen wollen, können Sie alle relevanten Informationen in unserem Live-Ticker nachlesen. Alle zwei Wochen gibt es zudem einen neuen Coronavirus-Update-Podcast, in dem abwechselnd der Virologe Christian Drosten und die Virologin Sandra Ciesek über aktuelle Studien und neue Erkenntnisse rund um das Coronavirus sprechen.

