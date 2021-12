Corona in Niedersachsen: Ab heute gilt vielerorts 2G-Plus Stand: 01.12.2021 06:50 Uhr Auf dieser Seite erfahren Sie, was bei 2G-Plus gilt, wo sie sich in ihrem Landkreis impfen lassen können und wo getestet wird. Zudem finden Sie weitere wichtige Infos zu Corona in Niedersachsen.

In nahezu allen Bereichen des öffentlichen Lebens müssen sich von heute an auch geimpfte und genesene Menschen testen lassen. Diese Regel heißt kurz 2G-Plus - und mit ihr sind ungeimpfte Menschen von den meisten Aktivitäten ausgeschlossen.

Warnstufe 2 - das sind die Regeln

2G-Plus für Veranstaltungen in Innenbereichen bei Kultur-, Sport- und Freizeiteinrichtungen, in Diskotheken, Gastronomie, Beherbergungsbetriebe und bei körpernahen Dienstleistungen wie Friseure und auf Weihnachtsmärkten

Erlaubt sind zertifizierte Schnelltests, wie sie zum Beispiel in Apotheken oder Testzentren durchgeführt werden. Selbsttests etwa am Arbeitsplatz oder im Verein sind unter Aufsicht durchzuführen und müssen durch die kontrollierende Person bestätigt werden

2G-Plus gilt für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, wenn sie Clubs, Diskotheken und Shisha Bars besuchen

Überwiegend FFP2-Maskenpflicht in Innenbereichen, OP-Masken reichen vielfach nicht mehr, bei Kindern unter 14 Jahren genügt eine einfache Mund-Nasen-Bedeckung, Kinder unter 6 Jahren müssen keine Maske tragen

Kontaktbeschränkungen für private Treffen in Innenbereichen auf bis zu 15 Personen, wenn kein 2G-Plus-Nachweis vorliegt

Kontaktbeschränkungen für private Treffen unter freiem Himmel auf bis zu 15 Personen ohne 2G

Hier können Sie sich impfen lassen

Mittlerweile sind über 70 Prozent der Niedersachsen vollständig geimpft, viele warten bereits auf ihre Auffrischung, die sogenannte Booster-Impfung. In der folgenden Übersicht erfahren Sie, wo in ihrem Landkreis geimpft wird. Wichtig: Die Daten werden von den jeweiligen Landkreisen veröffentlicht, nicht von NDR.de. Die Aufstellung erhebt deshalb auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wegen der Lieferprobleme mit Impfstoffen kann es auch zu kurzfristigen Änderungen der Angebote kommen.

Wo kann man sich testen lassen?

Mit der Testpflicht auch für Genesene und Geimpfte wird die Nachfrage nach Testungen weiter ansteigen. Laut Verordnung müssen diese mit dem Inkrafttreten der 2G-Plus-Regelung zertifiziert sein. Es gilt also kein Test mehr, der selbst durchgeführt wurde. Zurzeit gibt es rund 2.000 Teststellen in Niedersachsen. Einige von ihnen - Partner der Corona-Warn-App - sind auf einer Karte in der App und im zugehörigen Online-Portal aufgeführt.

Achtung: Die Angaben in der Karte werden laufend aktualisiert, deshalb sind sie vielleicht nicht immer vollständig. Manche Apotheken, gegebenenfalls auch Drogerien und private Anbieter führen ebenfalls Tests durch, für die Sie einen entsprechenden Nachweis bekommen.

Einschränkungen bei Zusammenkünften

Mit Blick auf die Vorweihnachtszeit und die üblichen Zusammentreffen, die privaten und betrieblichen Feierlichkeiten verschärft die Landesregierung abermals die Regeln. Bei Zusammenkünften in geschlossenen Räumen - dazu gehören auch Feiern in der Gastronomie oder angemieteten Räumen - mit mehr als 15 Personen gilt 2G-Plus und eine FFP2-Maskenpflicht. Draußen gilt 2G, Maskenpflicht gilt dort nicht. Dennoch müssen, wie drinnen auch, Kontaktdaten aufgenommen werden.

Behrens: Knappe Impfstoffe gefährden Kampagne

Neben dem Landkreis Verden mussten zuletzt auch Mitarbeitende im Landkreis Lüchow-Dannenberg bereits Impfstoff nachbestellen, weil eine zugesagte Lieferung nicht vollständig war. Zu diesen offenkundigen Lieferengpässen hat sich auch Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) geäußert. Ihr Ministerium habe von Impfteams und Arztpraxen aus ganz Niedersachsen erfahren, dass zuletzt nicht alle zugesagten Impfstoffmengen lieferbar waren. Auch die Kassenärztliche Vereinigung (KVN) bestätigte, dass nicht alle Haus- und Facharztpraxen, Impfstellen und mobilen Teams genügend Dosen bekommen. Wie sich die Knappheit auswirke, sei unklar, weil sich der Bund intransparent verhalte, beklagt das Ministerium. Das gefährde auch den Start von 180 niedersächsischen Impfpraxen massiv, sagte Behrens.

Nicht alle Landkreise in Warnstufe 2

Grundsätzlich tritt die 2G-Plus-Regelung überall dort in Kraft, wo der Hospitalisierungswert den fünften Werktag in Folge über 6 und die Inzidenz bei mehr als 100 liegt. Das ist nicht überall der Fall: Die Städte Osnabrück und Wilhelmshaven sowie die Landkreise Holzminden, Nienburg und Heidekreis haben eine niedrigere Inzidenz. Osnabrück wolle sich aber der Warnstufe 2 anschließen, sagte Stadtsprecher Sven Jürgensen dem NDR in Niedersachsen. Eine entsprechende Allgemeinverfügung werde vorbereitet. Der Landkreis Heidekreis sieht hingegen derzeit keinen Handlungsbedarf. Hier sinken die Inzidenzwerte seit Tagen. Mit 81 Infektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb einer Woche hatte der Heidekreis am Montag den geringsten Wert im Land. Man halte sich an die Vorgaben des Landes und werde in Warnstufe 1 bleiben, sagte Kreissprecherin Sandra Michaelis.

Der Landkreis Holzminden gibt sich abwartend. Man werde schauen, wie sich die Zahlen entwickeln und dann eine neue Entscheidung treffen, so Kreissprecher Peter Drews. Weil der Landkreis Nienburg/Weser erst einen Tag später die Inzidenz von 100 überschritten hat, wird er nach eigenen Angaben frühestens am Donnerstag in die Warnstufe 2 gehen. Die Stadt Wilhelmshaven hält es wie der Landkreis Heidekreis. "Da der Inzidenzwert laut RKI seit Samstag unter der 100er-Grenze liegt, sind die Voraussetzungen für die Warnstufe 2 in unserer Stadt entsprechend der aktuell gültigen Corona-Verordnung nicht gegeben", teilte eine Sprecherin mit.

