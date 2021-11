Corona: Wo kann man sich in Niedersachsen impfen lassen? Stand: 22.11.2021 15:40 Uhr Um die vierte Welle zu brechen und die Corona-Pandemie dauerhaft in den Griff zu bekommen, sollen sich so viele Menschen wie möglich impfen lassen. Doch wo gibt es im Moment Angebote in Ihrer Region?

Geimpft wird natürlich nach wie vor bei Haus- und Betriebsärzten, außerdem gibt es auch nach der Schließung der Impfzentren sogenannte Impfstützpunkte sowie Angebote mobiler Impfteams - zum Beispiel in Altenheimen, in sozialen Brennpunkten, vor Schulen und an weiteren Stellen. Informationen hierzu gibt es bei vielen Landkreisen und kreisfreien Städten auf der jeweiligen Internetseite. Die folgende Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da nicht alle Landkreise die entsprechenden Informationen auf Internetseiten zur Verfügung stellen.