Corona: Weil erläutert Ergebnisse der Bund-Länder-Beratungen Stand: 22.03.2021 22:31 Uhr Stundenlang haben Bundeskanzlerin Merkel und die Länderchefs um das weitere Vorgehen in der Corona-Krise gerungen. Zu den Ergebnissen äußert sich Ministerpräsident Weil am Dienstag - live bei NDR.de.

Wie eine Sprecherin der Staatskanzlei bekannt gab, wird Weil um 13 Uhr in der Landespressekonferenz zu Gast sein. Zu diesem Zeitpunkt findet normalerweise die wöchentliche Pressekonferenz des Krisenstabs der Landesregierung statt. Es ist geplant, dass Weil dort erläutert, wie die Beschlüsse der Bund-Länder-Beratungen in Niedersachsen umgesetzt werden. Da sich die Gespräche am Montag bis in den späten Abend hinzogen, hatte die Staatskanzlei eine ursprünglich direkt im Anschluss an die Gespräche geplante Pressekonferenz abgesagt.

