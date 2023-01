Corona: Niedersachsen hebt Isolationspflicht ab Februar auf Stand: 12.01.2023 13:55 Uhr Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) hat das Ende der Corona-Isolationspflicht angekündigt. Am 31. Januar läuft die entsprechende Verordnung aus - und wird nicht verlängert.

Behrens sprach vom "richtigen Schritt in Richtung Normalität im Umgang mit Covid-19". Niedersachsen habe sowohl die Herbstwelle im Oktober, als auch die derzeit abebbende Winterwelle, ohne eine coronabedingte Überlastung des Gesundheitssystems gut überstanden", sagte die Gesundheitsministerin. Laut ihrer Behörde befinden sich Deutschland und Niedersachsen mittlerweile in einer Phase, in der Corona einen endemischen Zustand erreiche und damit einen Großteil seines Schreckens verliere.

Niedersachsen folgt anderen Bundesländern

Die Isolationspflicht wurde in Niedersachsen zuvor etliche Male verlängert. Wer an Corona erkrankt ist, muss sich aktuell für mindestens fünf Tage in häusliche Isolation begeben, bei anhaltenden Symptomen auch länger. Mit dem jetzigen Schritt folgt Niedersachsen einigen anderen Bundesländern: In Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Schleswig-Holstein besteht die Isolationspflicht für Corona-Infizierte seit November nicht mehr. Thüringen will darauf ab dem 3. Februar verzichten. Bremen beendet die Corona-Isolationspflicht zeitgleich mit Niedersachsen. Ab dem 1. Februar müssen sich dort Infizierte nicht mehr verpflichtend isolieren, wie ein Sprecher des Gesundheitsressorts am Donnerstag mitteilte.

Maskenpflicht im Nahverkehr endet wohl im Februar

Zu einem Ende der Maskenpflicht im Nahverkehr soll es laut Behrens wahrscheinlich im Februar kommen. Sie nannte allerdings kein konkretes Datum. Man wolle sich in der Frage eng mit Hamburg und Bremen abstimmen. "Im Sinne der Einheitlichkeit der Regeln im Nah- und Fernverkehr streben wir hier zeitnah eine gemeinsame Lösung an und werden diese dann auch kommunizieren", sagte Behrens. Bei Bus- und Bahnfahrten in Niedersachsen ist damit vorerst weiterhin das Tragen einer OP-Maske erforderlich - anders als etwa in Bayern, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, wo diese Pflicht mittlerweile nicht mehr gilt.

