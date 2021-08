Corona: Niedersachsen hat jetzt Warnstufen und 3G-Regel Stand: 24.08.2021 18:51 Uhr Niedersachsen hat eine neue Corona-Verordnung verabschiedet. Laut Landesregierung leitet sie eine neue Phase der Pandemie-Bekämpfung ein. Geimpfte und genesene Personen bekommen Freiheiten zurück.

Nichtgeimpfte Bürgerinnen und Bürger müssen sich demnach vermehrt auf das Coronavirus testen lassen. Die neuen Warnstufen richten sich neben der Inzidenz künftig auch nach der Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern und deren Anteil an der Belegung der Intensivbetten. Wenn ein oder mehrere dieser Parameter einen Schwellenwert überschreiten, sollen drei neue Warnstufen (1, 2 und 3) dies anzeigen. "Wichtige Basisschutz-Maßnahmen wie Maske, Abstand, Hygiene und Lüften bleiben für alle bestehen. Insbesondere Menschen mit einer vollständigen Impfung aber gewinnen zahlreiche Freiheiten zurück", sagte Ministerpräsident Stephan Weil am Dienstag in Hannover. Die neue Verordnung gilt ab Mittwoch zunächst bis zum 22. September.

Downloads Niedersachsens neue Corona-Verordnung in Grafiken Ab dem 25. August gilt in Niedersachsen eine neue Corona-Verordnung. Die Grafiken der Landesregierung als PDF-Datei. Download (852 KB)

3G-Regeln: Geimpft, genesen, getestet

Die Warnstufe 1 tritt dann in Kraft, wenn alle drei Parameter gewisse Grenzwerte überschreiten. Greift die Warnstufe, gilt die sogenannte 3G-Regel. Sie besagt, dass der Zutritt zu zahlreichen Einrichtungen und Veranstaltungen nur noch mit einer vollständigen Impfung, einer Genesung oder einer negativen Testung möglich ist. Auch bei einer Inzidenz ab 50 über fünf Tage hinweg tritt diese Regel in Kraft, wenn Landkreise zuvor eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen haben. Liegt der Überschreitung der 50er-Inzidenz ein Infektionsgeschehen zugrunde, "das mit hinreichender Sicherheit einem bestimmten räumlich abgetrennten Bereich zugeordnet werden kann, kann der Landkreis oder die Kreisfreie Stadt von der Feststellung absehen", heißt es in einer Mitteilung der Niedersächsischen Staatskanzlei.

Tonne plant mit Präsenz in Schulen und Kita

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hat für die Zeit nach den Sommerferien Regelbetrieb in Schulen und Kita angekündigt. Es soll keine landesweite Rückkehr in die sogenannten Szenarien B und C mehr geben. "Es gilt das Prinzip: maximale Präsenz bei maximaler Sicherheit", sagte Tonne am Dienstag in Hannover. In den ersten sieben Tagen nach den Ferien gilt noch eine tägliche Testpflicht für alle Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte. Danach müssen sich diejenigen dreimal die Woche testen, die nicht geimpft oder genesen sind.

Neue Stiko-Empfehlung für Impfung von Jugendlichen

Fahrt aufnehmen sollen auch die Impfungen von Kindern und Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren. Die Ständige Impfkommission (Stiko) befürwortet diese nun ohne Einschränkungen. Zuvor hatte sie die Corona-Impfung in dieser Altersgruppe nur für Vorerkrankte empfohlen. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) äußerte sich erleichtert: Die Entscheidung für eine Impfung werde Eltern und ihren Kindern durch die neue Stiko-Empfehlung deutlich leichter gemacht. Er erhoffe sich dadurch neuen Schwung für die Impfkampagne.

Sonder-Impfaktionen für Kinder und Jugendliche

Ab Ende August soll es in Niedersachsen erneut Sonder-Impfaktionen für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren geben. Termine und konkrete Aktionen in den Kommunen sollen dem Corona-Krisenstab zufolge in Kürze auf der Internetseite der Landesregierung veröffentlicht werden. Darüber hinaus böten viele Impfzentren Unter-18-Jährigen an, sich auch ohne Termin gegen das Coronavirus impfen zu lassen.

Corona-Hotline in Niedersachsen

Wer glaubt, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, sollte den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Rufnummer 116 117 oder seinen Hausarzt kontaktieren. Der Arzt klärt dann am Telefon, ob es sich um einen Verdachtsfall handelt und trifft geeignete Maßnahmen. Wird eine Infektion nachgewiesen, muss der Patient in häusliche Quarantäne. Kontaktpersonen der erkrankten Person werden bei engem Kontakt ebenfalls in der Regel für 14 Tage zu Hause isoliert. Die wichtigsten Schutzmaßnahmen bleiben: Abstand halten, Mundschutz tragen, regelmäßig Hände waschen und nicht in die Hand husten oder niesen.

