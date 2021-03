Corona-Fall in der Staatskanzlei: Weil muss in Quarantäne Stand: 04.03.2021 17:20 Uhr Ein Corona-Fall in der niedersächsischen Staatskanzlei hat am Donnerstag für Aufregung und für die Absage einer geplanten Pressekonferenz gesorgt. Ministerpräsident Stephan Weil muss in Quarantäne.

Der SPD-Politiker wurde nach Angaben der Staatskanzlei negativ getestet. Er will sich ab 17.30 Uhr zu den Ergebnissen des Bund-Länder-Gipfels äußern. Corona-positiv ist den Angaben zufolge eine leitende Mitarbeiterin. Sie war laut Regierungssprecherin Anke Pörksen zuletzt am vergangenen Freitag in der Staatskanzlei und zeigte ab Sonntag erste Grippe-Symptome. Die Mitarbeiterin habe umgehend den Ministerpräsidenten und dessen Umfeld informiert. Alle hätten daraufhin einen Schnelltest und einen PCR-Test gemacht. Die Testergebnisse seien negativ gewesen. Das Ergebnis für Staatskanzlei-Chef Jörg Mielke stehe allerdings noch aus. "Es geht uns gut, keiner hat Symptome", so Pörksen.

Erneuter Corona-Test in fünf Tagen

Das Landesgesundheitsamt geht aber davon aus, dass der Ministerpräsident als direkte Kontaktperson bis zum Montag kommender Woche in Quarantäne bleiben muss. Die endgültige Entscheidung treffe das Gesundheitsamt der Region Hannover. Nun sollen Weil und die übrigen Betroffenen in fünf Tagen einen weiteren PCR-Test machen. Ist auch dieser negativ, kann die Quarantäne beendet werden.

Pressekonferenz kurz vor Beginn abgesagt

Nur wenige Minuten vor Beginn der für 15 Uhr geplanten Pressekonferenz war diese abgesagt worden. Zuvor war sie bereits zeitlich nach hinten geschoben worden. Geplant war, dass neben Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) auch Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) und Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) erklären, was sich für die Menschen in Niedersachsen nach den gestrigen Bund-Länder-Beratungen ändert.

