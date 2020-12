Corona-Ausfall: Volkswagen drosselt Produktion in Wolfsburg Stand: 11.12.2020 18:42 Uhr Volkswagen muss seine Produktion im Wolfsburger Werk Corona-bedingt drosseln. Auch in Braunschweig und Emden hat der Produktionsausfall Auswirkungen.

Für die betroffenen Beschäftigten hat Volkswagen Kurzarbeit angemeldet. "Die Maßnahme greift ab der Nachtschicht von Montag auf Dienstag", sagte ein Unternehmenssprecher am Freitag. Betroffen seien auch Bereiche im Braunschweiger Werk. Als Grund nennt der Autobauer einen kurzfristigen Produktionsausfall eines deutschen Zulieferers wegen Corona-Infektionen in der Belegschaft.

Es soll sich um die Golf-Produktion handeln

Um die Auswirkungen zu minimieren, werde an Gegenmaßnahmen und Alternativen gearbeitet, teilte VW mit. Ziel sei die schnellstmögliche Fertigung von Autos, die durch den Ausfall jetzt nicht in Wolfsburg produziert werden könnten. Unternehmensleitung und Betriebsrat hätten sich darauf verständigt, für die betroffenen Beschäftigten Kurzarbeit anzuzeigen. Um wie viele Mitarbeiter es dabei geht, teilte VW zunächst nicht mit. Wie aus Unternehmenskreisen verlautete, sind vor allem die Produktion des Golf in Wolfsburg und auch das Werk in Emden von den Maßnahmen betroffen.

