Bustouren über das Bundeswehr-Gelände in Munster ausgebucht Stand: 16.04.2023 14:13 Uhr Der Bundeswehrstandort Munster ist offensichtlich auch für Touristen attraktiv. Die sechs Bustouren für das Jahr 2023 sind bereits ausgebucht. Unter den Gästen sind viele ehemalige Soldaten.

Sechs Bustouren veranstaltet die Munster Touristik in diesem Jahr über das Bundeswehrgelände im Heidekreis - alle seien bereits ausverkauft, heißt es bei der Touristikzentrale in dem Heideort. Man sei seit 2008 regelmäßig zu 100 Prozent ausgebucht, aber in diesem Jahr sei es schneller gegangen als sonst. Es gebe lange Wartelisten für die dreistündige Informationstour über das Manövergelände. Man würde gern mehr Termine anbieten, aber man müsse sich mit den militärischen Übungen abstimmen. In der Regel würden die Touren in den Ferien stattfinden, zu den schießfreien Zeiten.

Besucher aus ganz Deutschland

Die Touristiker beschreiben das Publikum als "ganz gemischt", oft würden ehemalige Soldaten ihren Familien das Gelände nahebringen wollen, Interessenten kämen aus ganz Deutschland. Der Ausflug kostet 35 Euro inklusive Kaffee und Kuchen.

