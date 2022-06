Bis zu 35 Grad: Der Sommer macht eine Stippvisite im Norden Stand: 17.06.2022 09:13 Uhr Es wird von Tag zu Tag wärmer in Norddeutschland. Im Süden Niedersachsens kann es am Sonnabend bis zu 35 Grad heiß werden. Für Sonntag oder Montag erwarten Meteorologen einen Wetterumschwung.

Dieses Wochenende in Norddeutschland wird sommerlich warm - und damit geht es mancherorts schon heute los: Im Landkreis Grafschaft Bentheim kann die Temperatur auf bis 28 Grad ansteigen. Für Sonnabend rechnen die Meteorologen im ARD-Wetterkompetenzzentrum südlich des Mittellandkanals mit Hitze, an der Mecklenburgischen Seenplatte sind Spitzentemperaturen bis 32 Grad möglich, rund um Göttingen sogar 35 Grad. An den Küsten von Nord- und Ostsee bleibt es kühler. Für Sylt werden 18 Grad vorhergesagt, für den Darß 22 Grad.

Sommerhitze beim Hurricane am Sonnabend

Für Festivalfreunde geht der Wetterblick vor allem in den Landkreis Rotenburg. Nach zwei Jahren Corona-Pause startet heute das Hurricane-Festival in Scheeßel. Die täglich bis zu 78.000 Besucherinnen und Besucher können sich auf Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad einstellen. "Wer in Scheeßel campt, könnte insbesondere in den Nächten am Wochenende unter der schwülen Hitze im Zelt leiden", schätzt Meteorologe Frederik Raff aus der ARD-Wetterredaktion. Kälter als 18 Grad werde es nachts nämlich nicht.

Die Wettermodelle für Sonntag sind noch nicht eindeutig: Gewitter oder starke Schauer sind in Scheeßel ebenso möglich wie gar kein Niederschlag. Wer das Festival regelmäßig besucht, ist allerdings an Sturm, Regen und Matsch gewöhnt. Schlammschlachten gehören fast schon traditionell zum Hurricane-Erlebnis in Scheeßel dazu.

Weitere Informationen Zehn Tipps gegen Hitze Bei Temperaturen ab 30 Grad fühlen sich viele Menschen nicht mehr wohl. Diese Tipps helfen, die Hitze besser zu ertragen. mehr

Heiß im Süden, an der Küste bleibt es kühler

Das im Moment noch wetterbestimmende Hoch zieht Richtung Osten und macht der enormen Hitze aus Spanien Platz. In Südspanien wurden bereits 43 Grad gemessen. Hier ächzen die Menschen unter der frühesten Hitzewelle auf der Iberischen Halbinsel seit 40 Jahren. Am Sonnabend bleibt es in Norddeutschland sonnig und aller Voraussicht nach trocken. Erst in der Nacht zu Sonntag gerät der Norden unter Tiefdruckeinfluss. Von Nordwesten ziehen punktuell Schauer über das Land. An manchen Orten gibt es Gewitter mit Unwetterpotenzial. "Etwas platt formuliert: Auf die Hitze folgen Blitze", fasst Frederik Raff aus dem ARD-Wetterkompetenzzentrum zusammen. Weil sich die Luftmassen aus Nordwesten in Richtung Südosten bewegen, bleibt die Hitze in Vorpommern am längsten: Hier sind auch am Sonntag noch einmal 30 Grad möglich.

Das aktuelle Wetter im Norden Wetter: Vorhersage und Regenradar für Norddeutschland Das Wetter in Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen: Vorhersage, Regenradar, PLZ-Suche und Unwetterwarnungen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 17.06.2022 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Extremwetter