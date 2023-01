Behrens nennt Aufnahme von Geflüchteten "Herkulesaufgabe" Stand: 25.01.2023 12:33 Uhr Nach der Vereidigung ihres Nachfolgers im Gesundheitsministerium, Andreas Philippi, ist Daniela Behrens nun offiziell im Amt. Erstmals führt damit eine Frau das niedersächsische Innenministerium.

Ihren Fokus will Behrens unter anderem auf die Aufnahme Geflüchteter legen. Die SPD-Politikerin sprach in diesem Zusammenhang am Mittwoch im Landtag von einer "Herkulesaufgabe". Weitere Schwerpunkte für sie als Innenministerin seien das Thema "respektvoller Umgang mit Polizei und Feuerwehr" sowie die Bekämpfung von Gewalt an Frauen und Kindern, so Behrens. "Das ist auch nicht akzeptabel, wie mit Frauen und Kindern umgegangen wird."

VIDEO: Daniela Behrens wird erste niedersächsische Innenministerin (20.01.2023) (8 Min)

Behrens nun auch für die Polizei zuständig

Behrens ist seit Mittwoch offiziell im Amt, nachdem Parteikollege Andreas Philippi im Landtag als ihr Nachfolger im Gesundheitsministerium vereidigt wurde. Behrens wiederum ist die Nachfolgerin von Boris Pistorius (ebenfalls SPD), der seit vergangener Woche Deutschlands neuer Verteidigungsminister ist. Behrens ist als Innenministerin nun auch für die Belange der Polizei zuständig. Auf die Frage einer Journalistin, ob sie selbst privat bereits mit der Polizei zu tun gehabt habe, sagte Behrens mit einem Schmunzeln: "Außer ein paar Geschwindigkeitsüberschreitungen hält es sich in Grenzen."

