Bad Münder: Was wird aus den Beschäftigten bei Haworth? Stand: 13.10.2021 15:34 Uhr Steht der Standort des amerikanischen Möbelherstellers Haworth vor dem Aus? Arbeitnehmervertreter des Betriebsrats und der IG Metall haben am Mittwoch zum Meinungsaustausch geladen.

Der amerikanische Konzern hatte vor drei Wochen angekündigt, seine Produktion Mitte 2022 aus dem Landkreis Hameln-Pyrmont ins Ausland zu verlagern. Rund 170 der 270 Arbeitsplätze würden dadurch verloren gehen. Dazu kommen Stellen bei Zulieferern. Der Bürgermeister von Bad Münder, Hartmut Büttner (SPD), sprach am Mittwoch mit Blick auch auf Familienangehörige von insgesamt 600 Betroffenen. IG Metall und Betriebsrat wollen das Aus verhindern und haben deshalb Beschäftigte vor das Werkstor zum Gespräch gebeten. Damit will man das Blatt doch noch wenden, wie der NDR in Niedersachsen berichtet.

Kritik an der Unternehmensleitung

Das Unternehmen begründet seinen Schritt mit jahrelangen hohen Verlusten in Bad Münder. Der Haworth-Betriebsrat kritisiert unter anderem, dass das Unternehmen in der Corona-Zeit Kurzarbeitergeld eingestrichen habe, ohne die Finanzprobleme am Standort anzugehen.

