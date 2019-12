Stand: 01.12.2019 09:45 Uhr

AfD-Parteitag: Gegenwind in Braunschweig

Die etwa 600 Delegierten der AfD beenden heute in Braunschweig ihren Bundesparteitag. Weitere Wahlen stehen an, um den Bundesvorstand zu komplettieren. Am Sonnabendnachmittag wurde Jörg Meuthen als Vorsitzender im Amt bestätigt. Er bildet die Parteispitze künftig gemeinsam mit Tino Chrupalla, der am Abend gewählt wurde und damit Alexander Gauland nachfolgt. Die beiden neuen Vorsitzenden wollen heute den künftigen Kurs der Partei genauer skizzieren. Voraussichtlich werden die Delegierten Gauland zum Ehrenvorsitzenden wählen. Vor der Halle protestierten am Sonnabend zahlreiche Gegner der Partei. Die Veranstalter zählten nach eigenen Angaben 20.000 Menschen, die Polizei gab keine eigene Schätzung ab.

Tausende protestieren beim AfD-Bundesparteitag Hallo Niedersachsen - 30.11.2019 19:30 Uhr Die AfD-Delegierten haben sich zum Bundesparteitag in Braunschweig versammelt, um ihre neue Führungsspitze zu wählen. Die Veranstaltung wurde von massiven Protesten begleitet.







3,64 bei 22 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Andacht im Dom, Kundgebung am Schloss

Allein dem Braunschweiger "Bündnis gegen Rechts" hatten sich unter dem Motto "Stoppt die AfD" rund 160 Organisationen und Verbände angeschlossen. Die Auftaktkundgebung des Bündnisses startete am Sonnabendvormittag. Gegen Mittag gab es eine Andacht mit Landesbischof Christoph Meyns im Dom. An einer Großkundgebung vor dem Schloss nahmen am Nachmittag auch Prominente aus Politik, Kultur und Gesellschaft teil. Unter anderem hielt der israelische Autor Sally Perel eine Rede. Er forderte, nie wieder Faschismus und Krieg zuzulassen. Oberbürgermeister Ulrich Markurth (SPD) sagte, die AfD überschreite immer wieder rote Linien. Dagegen müssten sich die Bürger klar bekennen. VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh warnte: "Die AfD befeuert Ängste vor Geflüchteten und anderen Menschen in Not, die aus dem Ausland zu uns kommen. Sie schürt Ängste vor dem Islam."

Braunschweig: Gegner der AfD versammeln sich

























Polizei: Angriffe auf Einsatzkräfte

Die Polizei Braunschweig sprach von einem weitgehend friedlichen Verlauf der Protestaktionen. Es habe aber Zwischenfälle wie Blockaden gegeben, sagte Sprecher Stefan Weinmeister NDR 1 Niedersachsen. Kurz vor Beginn des Parteitags seien wichtige Zufahrtstraßen blockiert worden. Beim Beenden der Aktionen seien zudem Beamte angegriffen worden. Aufgrund von einzelnen Widerständen habe man "unmittelbaren Zwang" angewendet. Festnahmen gab es den Angaben zufolge nicht. Die Polizei ist eigenen Angaben zufolge an diesem Wochenende mit 1.000 Beamten aus Niedersachsen und weiteren Bundesländern im Einsatz.

Protestmarsch am Freitagabend

Die erste Kundgebung fand bereits am Freitagabend statt. Das Bündnis "Nationalismus ist keine Alternative" hatte zu einer Protestaktion aufgerufen. An dem Marsch durch die Braunschweiger Innenstadt beteiligten sich laut Polizei rund 900 Menschen. Nachdem Teilnehmer mehrfach Pyrotechnik abbrannten, wurde der Aufzug vorübergehend gestoppt. Kurz vor 23 Uhr wurde der Aufzug beendet. Volkswagen hatte auf Initiative des Betriebsrats seinen Schriftzug am Tagungsort - der Volkswagen-Halle - überdecken lassen.

Tagesschau.de Link Meuthen als AfD-Chef bestätigt Beim Bundesparteitag der AfD in Braunschweig haben die Delegierten Jörg Meuthen als Bundessprecher wiedergewählt. Tagesschau.de berichtet. (30.11.2019) extern Link Wohin steuert die AfD? Auf dem Parteitag der AfD in Braunschweig entscheidet die Partei am Sonnabend, wer zukünftig an der Spitze stehen stehen soll. (29.11.2019) extern

Weitere Informationen Link Chrupalla wird Gaulands Nachfolger Die AfD hat den sächsischen Bundestagsabgeordneten Tino Chrupalla zum zweiten Parteivorsitzenden neben Jörg Meuthen gewählt. Mehr bei Tagesschau.de. (30.11.2019) extern

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 30.11.2019 | 19:30 Uhr