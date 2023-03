65. Klassentreffen: Schulklasse aus Hannover feiert Jubiläum Stand: 27.03.2023 12:36 Uhr Eine Schulklasse aus Hannover feiert dieses Jahr ihr 65. Klassentreffen. Seit 1958 trifft sie sich regelmäßig. Zeit und Ort bleiben dabei unverändert - und lassen sich mit "MMMM" abkürzen.

Die Abkürzung stehe für: Erster Montag im März, mittags an der Marktkirche, erklärt Organisator Detlef Sachs. Gemeinsam schwelgen die heutigen Seniorinnen und Senioren in Erinnerungen, erzählen sich die schönsten Anekdoten aus der gemeinsamen Schulzeit. Früher war vieles besser, da sind sich alle einig. Insgesamt 34 Schülerinnen und Schüler hatten 1958 ihren Abschluss gemacht. Nach mehr als 60 Jahren fehlen bereits einige Klassenkameraden. "Das bedrückt mich", sagt Heidi, eine der ehemaligen Schülerinnen. Sie müsse immer daran denken, wer der nächste ist. "Und ich habe das Gefühl, ich bin auch nicht mehr lange dabei."

Einen Blumenstrauß an die Schule in Hannover bringen

Wer alle anderen überlebt, hat bereits einen klaren Auftrag: Einen Blumenstrauß an die alte Schule bringen. Sozusagen als letzte Geste. Bis es so weit ist, trifft sich die Klasse aber weiterhin - am ersten Montag im März, mittags an der Marktkirche.

