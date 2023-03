30 statt 49 Euro: Hannover bezuschusst Deutschlandticket Stand: 03.03.2023 16:55 Uhr Das ab 1. Mai gültige 49-Euro-Ticket für den Nahverkehr wird in der Region Hannover für einige nur 30 Euro kosten. Zunächst profitieren Inhaber von Job- oder Sozialtickets von der Bezuschussung.

Das kündigte Regionspräsident Steffen Krach (SPD) am Freitag in Hannover an. Demnach könnten künftig Zehntausende Kunden für 365 Euro im Jahr deutschlandweit mit Bus und Bahn fahren. Ehrenamtliche, die schon heute in der Region nur 365 Euro zahlen, sollen ebenfalls auf das Deutschlandticket umgestellt werden. Bisher nutzten maximal 20.000 Menschen das Sozialticket im Großraum Hannover, obwohl 147.000 dazu berechtigt wären. Das Jobticket wird von 40.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Region genutzt, mehr als 550.000 hätten nach der neuen Regelung einen Anspruch darauf.

VIDEO: 49-Euro-Ticket: Lies rechnet mit Einführung zum 1. Mai (18.01.2023) (2 Min)

Auch Null-Euro-Ticket kommt

Auch die im Sommer angekündigte Variante eines Null-Euro-Tickets für Arbeitnehmer soll kommen, nun aber mit deutschlandweiter Gültigkeit. Dafür muss der Arbeitgeber 60 Prozent des 49-Euro-Tickets - also knapp 30 Euro - bezahlen. Der Verkehrsverbund GVH würde den Rest übernehmen. Die Region Hannover erwartet wegen der zusätzlichen Zuschüsse Mehrausgaben von drei Millionen Euro im Jahr. Niedersachsens Landesnahverkehrsgesellschaft muss der Tarifänderung noch zustimmen. Er rechne dabei aber nicht mit Problemen, sagte Krach.

365-Euro-Ticket für alle

Weil Jugendliche, Senioren und Studierende für ein Ticket im Großraum Hannover schon heute weniger als 30 Euro im Monat zahlen, seien die neuen Tarife auch ein großer Schritt hin zum 365-Euro-Ticket für alle, sagte Krach, der das 365-Euro-Ticket 2021 als Wahlversprechen ausgegeben hatte. Dieses Projekt sei für ihn jedoch noch nicht beendet. Auch die verbleibenden Lücken wolle er perspektivisch schließen, so dass tatsächlich jeder in der Region Hannover Anspruch auf ein 365-Euro-Ticket bekomme.

