Wetter im Norden: Am Ostermontag wird es mild und teils sonnig Stand: 10.04.2023 09:13 Uhr Die Hoffnung auf ein durchgängig lauschiges Oster-Wochenende hat sich bei eher wenig Sonnenschein in weiten Teilen von Norddeutschland nicht erfüllt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt aber einen recht milden Ostermontag für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg voraus.

Im vergangenen Jahr noch Temperaturen um die 20 Grad Celsius und Sonne satt im Norden am Oster-Wochenende Mitte April. In diesem Jahr sollen die Temperaturen zumindest am Ostermontag gebietsweise auf 18 Grad steigen - mit viel Sonne /nachrichten/niedersachsen/osterwetter244_v-contentxl.jpgim Süden Niedersachsens, in Hamburg und in Mecklenburg-Vorpommern. Von Westen her kommt dann aber auch schon wieder Regen auf.

Ostermontag wohl das beste Feiertagswetter - oder schon wieder Regen

Die Aussichten für Ostermontag versprechen zumindest tagsüber mehr Auflockerungen mit Chancen auf Sonnenschein. Mit bis zu 18 Grad wird es voraussichtlich der wärmste Tag des langen Oster-Wochenendes und für viele Norddeutsche auch der sonnigste. Von Westen her zieht am Montag aber auch schon wieder Regen auf. Für Dienstag wird dann sogar ziemlich viel Regen erwartet, zwischendurch jedoch auch etwas Sonne.

