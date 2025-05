Hamburg steht vor Wochenende voller Großereignisse Stand: 09.05.2025 05:02 Uhr Das Wochenende hat es in sich: Im Hamburger Hafen werden wie im vergangenen Jahr 1,5 Millionen Besucherinnen und Besucher zum Hafengeburtstag erwartet. Dann geht es beim Fußball-Zweitligisten HSV um den Aufstieg - und einige Demonstrationen stehen auch noch an.

Zum 836. Mal feiert Hamburg den Hafengeburtstag. Von Freitag bis Sonntag kommen Schiffe aus aller Welt zum großen Fest. Neben prächtigen Großseglern werden auch wieder viele Traditions- und Museumsschiffe zu sehen sein, darunter die "Alexander von Humboldt II" oder auch Marineschiffe wie der Tender "Werra". Zum Hafengeburtstag sind zwischen dem St. Pauli Fischmarkt und der Kehrwiederspitze wieder zahlreiche Straßen gesperrt. Autofahrerinnen und Autofahrern wird generell empfohlen, auf öffentliche Verkehrsmittel auszuweichen und den Veranstaltungsraum weiträumig zu umfahren.

HVV weitet Angebot aus

Der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) weitet sein Angebot zum Hafengeburtstag tagsüber und auch nachts aus. Fahrgäste werden gebeten, vor ihrer Anfahrt die mögliche aktuelle Fahrplanabweichung zu beachten. Die HVV-Buslinien 2 und 111 werden den gesperrten Bereich Fischmarkt, St. Pauli Hafenstraße, Landungsbrücken und Baumwall nicht anfahren. Für die Heimreise via Hauptbahnhof wird auch empfohlen, die Stationen Meßberg (U1) und Überseequartier (U4) zu nutzen.

Zwei Konzerte von Roland Kaiser

Auch in der Barclays Arena wird es am Wochenende voll. Denn Schlagerstar Roland Kaiser gibt am Freitag und Sonnabend jeweils ab 19.30 Uhr ein Konzert. Dazu werden Tausende Fans erwartet.

Fahrrad-Demo für Kinder und Stadtnatur-Festival

Für den Sonnabend ist eine Fahrrad-Demonstration unter dem Motto "Straßen sind für alle da" geplant: Die "Kidical Mass". Sie ist eine weltweite Bewegung, die sich für sichere Radwege für Kinder einsetzt. Die Aktion in Hamburg wird von einem Bündnis des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC), der Parents for Future und des Verkehrsclubs Deutschland organisiert. Im Rahmen einer bundesweiten Aktion radeln ab 14.15 Uhr voraussichtlich 500 Kinder mit ihren Eltern durch die Stadt. Die Tour startet am Tschaikowskyplatz an der U-Bahn-Station Messehallen. Sie endet gegen 15 Uhr am Bullerdeich im Stadtteil Hammerbrook, beim kostenlosen Stadtnatur-Festival "Asphaltsprenger". Dort gibt es viel Live-Musik und auch ein großes Angebot für Kinder.

HSV spielt um den Aufstieg

Am Samstagabend geht es im Volksparkstadion für den Hamburger SV dann ums Ganze. Das Heimspiel gegen Ulm ist mit 57.000 Zuschauerinnen und Zuschauern schon lange ausverkauft. Die Fans sind heiß auf das Spiel. Das zeigt auf jeden Fall die Ticketanfrage, die im mittleren sechsstelligen Bereich lag und war damit laut HSV-Vorstand Eric Huwer so hoch wie noch nie. "Das hier toppt alles, was bisher da war. Es kribbelt in der gesamten Stadt. Alle wollen dabei sein, aber wir können leider nicht alle Ticketwünsche erfüllen", sagte Huwer.

Ein Sieg gegen Ulm am Sonnabend reicht dem HSV auf jeden Fall, um die Bundesliga-Rückkehr bereits am 33. Spieltag perfekt zu machen. Sollten die SV Elversberg (gegen Braunschweig) und der SC Paderborn (gegen Magdeburg) am Sonnabendnachmittag ihre Partien nicht gewinnen, stünden die Hamburger auch bei einem Remis gegen Ulm als Aufsteiger fest.

AfD-Verbots-Demonstration

Das "Hamburger Bündnis gegen Rechts" ruft für Sonntag zu einer Demo auf. Sie ist Teil einer deutschlandweiten Aktion. Hintergrund ist die Einstufung der gesamten AfD als "gesichert rechtsextremistisch" durch den Verfassungsschutz. Angemeldet sind laut Polizei 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die Demo startet um 14 Uhr auf St. Pauli am Beatles Platz an der Reeperbahn und führt zum Millerntorplatz, wo eine Zwischenkundgebung stattfindet. Von da aus geht es weiter in Richtung Holstenwall, über den Gänsemarkt und Jungfernstieg. Am Rathausmarkt endet die Demonstration um 17 Uhr mit einer Abschlusskundgebung.

