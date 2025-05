Schüsse in Hamburg-Jenfeld: Zwei Männer verletzt Stand: 09.05.2025 05:27 Uhr In Hamburg-Jenfeld sind am Donnerstagabend Schüsse gefallen. Zwei Menschen wurden verletzt, die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Zwei Gruppen waren am Abend am Öjendorfer Damm in Streit geraten. Ein Mann wurde durch Schüsse lebensgefährlich verletzt. Er musste notoperiert werden. Ein weiterer erlitt eine Platzwunde am Kopf.

Auto gestoppt - drei Männer festgenommen

Dutzende Streifenwagen riegelten die Kreuzung Ecke Rodigallee ab, Polizisten und Polizistinnen mit Maschinenpistolen sicherten den Tatort und patrouillierten in der Umgebung. Wenige Minuten nach der Tat stoppte die Polizei in der Nähe eine dunkle Limousine. Drei Männer aus dem Auto wurden überwältigt und festgenommen. Ob sie mit den Schüssen zu tun haben, ist bislang unklar. Das Auto wurde sichergestellt.

Polizei stürmt Lokal

In der Nähe des Tatorts stürmten Polizisten auch ein Lokal und überprüften die anwesenden Gäste. Bis in die späte Nacht sicherte die Polizei Spuren am Tatort.

