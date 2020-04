Stand: 15.04.2020 19:29 Uhr

Schulen bleiben zu, Geschäfte dürfen öffnen

Die seit Wochen geltenden Kontaktbeschränkungen werden grundsätzlich bis mindestens 3. Mai verlängert. Das hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf einer Pressekonferenz verkündet, nachdem sie sich mit den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen am Nachmittag auf die nächsten Schritte in der Corona-Krise verständigt hatte. Kleinere Einzelhandelsgeschäfte sollen von Montag an unter Auflagen wieder öffnen dürfen, der Neustart der Schulen soll schrittweise ab dem 4. Mai erfolgen. Kitas bleiben zu. Großveranstaltungen sollen bundesweit bis zum 31. August abgesagt werden.

Restaurants und Theater bleiben geschlossen

Restaurants und Cafés bleiben vorerst geschlossen. Das gilt auch für Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen sowie Theater, Opern und Konzerthäuser. Auch in Kirchen, Moscheen, Synagogen oder Örtlichkeiten anderer Glaubensgemeinschaften sollen vorerst keine religiösen Feierlichkeiten und Veranstaltungen stattfinden. Es bleibt auch bei der Regelung, dass Sportanlagen, Fitness-Studios, Schwimmbäder und Spielplätze gesperrt sind.

Keine Mundschutz-Pflicht

Die Politiker-Runde einigte sich zudem darauf, dass es fürs Erste keine Mundschutz-Pflicht gibt. Es wird aber "dringend" empfohlen, in Bussen und Bahnen sowie in Geschäften eine Alltags-Maske zu tragen. Die Kanzlerin sprach von einem Mundschutz-Gebot. Der Mindestabstand von 1,5 Metern in der Öffentlichkeit gilt weiterhin, Verstöße werden geahndet. Es bleibt bei der Aufforderung, generell auf private Reisen und Besuche - auch von Verwandten - zu verzichten. Das gilt auch für überregionale tagestouristische Ausflüge.

Hygiene-Vorschriften für Geschäfte

Eine Lockerung der bisherigen Vorschriften betrifft den Einzelhandel: Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern sollen unter Auflagen von Montag an wieder öffnen dürfen. Größere Geschäfte dürfen auch öffnen, aber nur auf einer Fläche von maximal 800 Quadratmetern. Für Kfz-Händler, Fahrradhändler und Buchhandlungen gilt keine Flächen-Vorgabe. Die Geschäfte sollen Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen beachten. Friseure können ab dem 4. Mai wieder öffnen - unter Auflagen und unter Nutzung von persönlicher Schutzausrüstung.

Begrenzter Schulstart am 4. Mai

Der Schulbetrieb in Deutschland soll am 4. Mai wieder aufgenommen werden dürfen - beginnend mit den Abschlussklassen, also den Klassen, die im kommenden Jahr Prüfungen ablegen. Grundschulen und KItas bleiben vorerst geschlossen, ausgenommen sind die vierten Klassen an den Grundschulen. Anstehende Prüfungen sind bereits vor dem 4. Mai möglich. Vor einem Neustart der Schulen sollen Konzepte für den Unterricht, die Pausen und die Schulbusse erarbeitet werden.

"Bundesliga Spiele waren kein Thema"

Großveranstaltungen sollen wegen der Corona-Pandemie bis zum 31. August grundsätzlich untersagt werden - auch Fußballspiele vor Publikum wären davon betroffen. Konkrete Regelungen, etwa zur Größe der Veranstaltungen, sollen durch die Länder getroffen werden. Ob und ab wann in der Fußball-Bundesliga wieder ein Spielbetrieb ohne Publikum möglich sein wird, muss nach Worten von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) noch diskutiert werden. "Bundesliga war heute kein Thema", sagte Söder.

Merkel bedankt sich für Rücksicht

Merkel bedankte sich bei allen Menschen in Deutschland , die zuletzt ihr Leben eingeschränkt haben und auf viele Kontakte verzichtet haben. "Dadurch konnte das Gesundheitssystem am Laufen gehalten werden", sagte sie. Dies sei aber nur ein "zerbrechlicher Zwischenerfolg". Deshalb dürfe es kein "falsches Vorpreschen" geben.

Tschentscher: Noch über Monate Einschränkungen

Ähnlich äußerte sich Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). Das Infektionsgeschehen sei zwar sehr stark verlangsamt worden. Aber: "Wir haben nicht viel Spielraum. Das Eis ist dünn." Der Erfolg der bisherigen Maßnahmen dürfe nicht infrage gestellt werden. "Wir werden über Monate noch mit solchen Einschränkungen leben müssen", sagte Tschentscher.

Weil: Bisheriger Kurs ist erfolgreich

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sagte: Der bisherige Kurs in der Corona-Krise sei höchst erfolgreich, aber mit erheblichen Nebenwirkungen verbunden. "Wir haben die Krise längst noch nicht überwunden", fügte Weil am MIttwochabend in Hannover hinzu. Notfalls werde man gewisse Lockerungen auch wieder zurücknehmen. Am 30. April wollen die 16 Länder und die Kanzlerin sich über ihr Vorgehen in der Corona-Krise erneut abstimmen.

Günther: Lockerungen in dosiertem Maß Schleswig-Holstein Magazin - 15.04.2020 19:30 Uhr Für Ministerpräsident Daniel Günther ist die oberste Prämisse, dass die Kontaktbeschränkungen eingehalten werden können, um ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen zu schützen.







