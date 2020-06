Corona-Ticker: Was ist an Pfingsten erlaubt im Norden?

Der Live-Ticker von NDR.de informiert Sie auch am Pfingstmontag über die wichtigsten Ereignisse zur Corona-Krise - mit aktuellen Nachrichten, Hintergrund-Infos sowie Beiträgen aus Fernsehen und Hörfunk. Die Ereignisse vom Pfingstsonntag können Sie hier nachlesen.

Für Krankschreibung ab heute wieder zum Arzt

Um eine Krankschreibung zu bekommen, ist von heute an wieder ein Arztbesuch notwendig. Seit Mitte März konnten Ärzte wegen der Corona-Pandemie auch nach einem Telefonat Krankschreibungen ausstellen. Die telefonische Krankmeldung sei sinnvoll gewesen, um Kontakte in den Arztpraxen zu reduzieren, heißt es von der AOK Niedersachsen. Im März dieses Jahres haben sich demnach in Niedersachsen 25 Prozent mehr AOK-Versicherte krankschreiben lassen als im März 2019. Inzwischen sei die Angst aber unbegründet, sich in einer Praxis anzustecken, sagte ein Sprecher der Ärztekammer.

Ausflüge an Pfingsten: Was ist erlaubt?

Viele Norddeutsche freuen sich auf einen Pfingst-Ausflug bei herrlichem Wetter. Aber nicht überall sind Tagestouristen angesichts der Furcht vor Coronavirus-Infektionen erwünscht. NDR.de gibt einen Überblick:

Göttingen: 310 Kontaktpersonen nach Corona-Ausbruch identifiziert

Nach einem Corona-Ausbruch im Zusammenhang mit mehreren Feiern in Göttingen arbeiten die Behörden mit Hochdruck daran, Kontaktpersonen ausfindig zu machen. Mit Stand Sonntagabend waren 170 Kontaktpersonen ersten Grades in Stadt und Kreis Göttingen identifiziert, darunter Dutzende Kinder und Jugendliche. Bislang sind 36 Personen positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden.

62 Corona-Neuinfektionen am Sonntag im Norden bestätigt

Gestern sind in Norddeutschland 62 Corona-Neuinfektionen bestätigt worden: Niedersachsen meldete 51, Schleswig-Holstein vier, Hamburg sieben und Mecklenburg-Vorpommern keine.

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über den Verlauf der Pandemie in den norddeutschen Bundesländern anhand der Zahlen der diagnostizierten Neuinfektionen. Allerdings sind die jeweils neuen Zahlen möglicherweise nicht komplett. Die Behörden melden immer noch neue Fälle nach. Das lässt sich auch am Verlauf der Säulen erkennen: An Wochenenden werden weniger Fälle bekannt, zu Wochenbeginn gibt es einen höheren Ausschlag wegen der Nachmeldungen, die am Sonnabend und Sonntag liegen blieben.

