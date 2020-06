Corona-Ticker: Grundschulen in SH im Regelbetrieb

Der Live-Ticker von NDR.de informiert Sie auch heute über die wichtigsten Ereignisse zur Corona-Krise im Norden - mit aktuellen Nachrichten, Hintergrund-Infos sowie Beiträgen aus Fernsehen und Hörfunk. Alle Corona-News von gestern lesen Sie hier.

Das Wichtigste in Kürze:



In Schleswig-Holstein und Niedersachsen treten heute viele Lockerungen in Kraft

Göttingen: Schulen bleiben weiterhin geschlossen

Zahlen von gestern: 43 Neuinfektionen in Niedersachsen, je zwei in Schleswig-Holstein und Hamburg, eine in Mecklenburg-Vorpommern, 15 in Bremen

Hamburger Krankenhäuser langsam wieder im Normalbetrieb

Nach einem Rückgang der Behandlungen wegen der Corona-Pandemie nehmen die Krankenhäuser in der Hansestadt Hamburg nach und nach ihren Normalbetrieb wieder auf. "Schrittweise und mit Augenmaß kehren wir zum Regelbetrieb zurück", sagte Mathias Eberenz, Pressesprecher der Asklepios Kliniken, der Deutschen Presse-Agentur. Habe die Auslastung der Klinken auf dem Höhepunkt der Corona-Krise bei 50 bis 60 Prozent gelegen, liege sie nun wieder bei 70 bis 80 Prozent. Seit Mitte März hatten die Asklepios Kliniken Intensivbetten freigehalten, um auf einen möglichen Anstieg von Covid-19-Patienten vorbereitet zu sein. Operationen und Behandlungen wurden, wenn das medizinisch vertretbar war, verschoben. Wegen des niedrigen Infektionsgeschehens sind seit einer Woche in allen Hamburger Kliniken auch wieder planbare Behandlungen möglich.

Arbeitsagentur appelliert an Arbeitgeber und Jugendliche

Wegen der drastischen Steigerung der Jugendarbeitslosigkeit hat die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit an die Arbeitgeber appelliert, trotz der Corona-Krise an der Ausbildung festzuhalten. Trotz der momentanen Verunsicherung der Wirtschaft gelte: "Es gibt ein Leben nach der Corona-Pandemie. Da werden die Fachkräfte gebraucht", sagte die Chefin der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit, Margit Haupt-Koopmann, der Deutschen Presse-Agentur. Sie nahm aber auch die Jugendlichen in die Pflicht: Sie sollten sich rasch bewerben, damit die Ausbildung im August/September beginnen kann. "Hinausschieben und Abwarten bringt nichts."

Viele Lockerungen im Norden - Grundschul-Regelbetrieb in SH

Im Norden treten von heute an weitere Corona-Lockerungen in Kraft. In Schleswig-Holstein nehmen die Grundschulen den Regelbetrieb wieder auf - ohne Abstandsregeln in den einzelnen Klassen, aber mit Hygiene-Auflagen. Besuche in Schwimmbädern, Saunen und Freizeitparks werden wieder möglich, ebenso wie Treffen von bis zu zehn Menschen im privaten wie im öffentlichen Raum.

In Niedersachsen profitiert vor allem das Gastgewerbe von den Lockerungen, etwa mit der Öffnung von Bars und einer höheren Auslastung für Hotels. In Mecklenburg-Vorpommern dürfen unter Auflagen wieder Hallen- und Spaßbäder öffnen. Vorrang haben dabei aber zunächst der Schul- und Vereinssport sowie Schwimmkurse.

Göttingen: 21 Neuinfektionen - Schulen bleiben geschlossen

Die Schulen in Göttingen bleiben nach dem Corona-Ausbruch in der Stadt geschlossen. Der Präsenzunterricht ist bis einschließlich Freitag untersagt, wie die Stadt gestern Abend mitteilte. Auch zwei Kindertagesstätten bleiben noch zu. Die Berufsbildenden Schulen sind davon nicht betroffen. Hintergrund der Entscheidung ist die steigende Zahl der Neuinfektionen im Zusammenhang mit dem Ausbruch in Göttingen. Sie erhöhte sich gestern um 21 auf 226.

Moin! Der NDR.de Corona-Live-Ticker startet

Guten Morgen aus der Redaktion von NDR.de! Auch heute berichten wir mit einem Live-Ticker über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in und für Norddeutschland. Sie finden bei uns neben aktuellen Nachrichten zum Beispiel Inhalte aus den Hörfunkprogrammen des Norddeutschen Rundfunks sowie des NDR Fernsehens.

Gestern meldeten die Behörden in Norddeutschland 43 Neuinfektionen in Niedersachsen, je 2 in Schleswig-Holstein und Hamburg, eine in Mecklenburg-Vorpommern und 15 in Bremen. Die folgende Tabelle gibt die gesamte Statistik der erfassten Fälle seit Ausbruch der Pandemie wieder: