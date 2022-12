Bund und Länder einigen sich endgültig beim 49-Euro-Ticket Stand: 08.12.2022 20:04 Uhr Bund und Länder haben sich endgültig auf die Einführung des bundesweiten 49-Euro-Tickets im Nahverkehr geeinigt. Alle Unklarheiten bei der Finanzierung seien beseitigt, so Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Donnerstagabend. Auch bei den Energiehilfen für kleine und mittlere Unternehmen gab es demnach eine Einigung.

Einen offiziellen Starttermin für das sogenannte Deutschland-Ticket als Nachfolger des 9-Euro-Tickets aus dem vergangenen Sommer gibt es nach wie vor nicht. Scholz sagte nach einem Treffen mit den Regierungschefinnen und -chefs der Länder, es werde "zügig kommen". Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) erklärte in der Pressekonferenz, er hoffe auf einen schnellen Start möglicherweise zum Ende des ersten Quartals 2023. Es solle auf jeden Fall "kein Sommerthema" werden.

Zuletzt hatte es zwischen Bund und Ländern Streit um die Finanzierung des bereits im Grundstz geplanten Tickets gegeben. Nun ist klar, dass sie sich die tatsächlich anfallenden Kosten für das Ticket je zur Hälfte teilen. Bisher war von insgesamt drei Milliarden Euro die Rede gewesen. Die Länder befürchten aber, dass diese Summe nicht ausreichen könnte.

Energiekrise: Letzte Details für Härtefallfonds geklärt

Zudem verständigten sich Bund und Länder nach Aussage von Scholz auf letzte Details eines Härtefallfonds als Hilfe für kleine und mittlere Unternehmen infolge der Energiekrise. Es sei "ein gutes Zeichen, dass das jetzt losgehen kann", sagte Scholz. Auch hier nannte der Kanzler keine Details oder Zahlen. Sichergestellt werden solle, dass die Preise für Gas, Fernwärme und Strom sinken könnten.

Die Regierungschefinnen und -chefs der Länder hatten am Donnerstag ein letztes Mal in diesem Jahr zunächst ohne und später zusammen mit Kanzler Scholz getagt und neben dem 49-Euro-Ticket und den Folgen des Russland-Ukraine-Kriegs mit der Energiekrise auch die Themen Unterbringung der Geflüchteten und die letzten noch geltenden Schutzmaßnahmen in der Corona-Pandemie auf der Tagesordnung.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | NDR Info | 08.12.2022 | 16:00 Uhr