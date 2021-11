Konzert in Lübeck: Erleben Sie das Podium der Jungen Stand: 16.01.2020 20:21 Uhr Seien Sie beim Podium der Jungen dabei und erleben Sie ein Konzert mit Lübecker Musikstudierenden in der Musikhochschule Lübeck. Moderation: Eva Schramm und Stephan Sturm

Sie sind jung, sie sind gut und sie wollen zeigen, was sie können. Im "Podium der Jungen" am 9. Dezember ab 20 Uhr präsentieren sich die derzeit besten Nachwuchstalente der Lübecker Musikhochschule live im Radio. Dabei erhält man Einblicke in die verschiedenen Klassen und Abteilungen der Hochschule. So stellen sich die Besten aus der Klarinetten- und Violoncelloklasse vor sowie aus der Holzbläserabteilung und aus dem Bereich Kammermusik. Viele Preisträgerinnen und Preisträger internationaler Wettbewerb sind dabei.

Konzert mit Studierenden der Lübecker Musikhochschule

Zum Finale zeigt die Klezmerband "Vagabund" wie vielseitig die Ausbildung an der Lübecker Musikhochschule ist. In Interviews mit dem NDR Kulturmoderator*innen-Team Eva Schramm und Stephan Sturm kann man einiges über die jungen Talente erfahren.

Und Sie können dabei sein! Erleben Sie Musikstudierende der Spitzenklasse live in der Lübecker Musikhochschule. Hier geht es zum Anmeldeformular.

Programm Camille Saint-Saens (1835-1921)

Streichquartett e-Moll op. 112

1. Satz: Allegro - Piú Allegro

Moulin Quartett:

Jakob Kammerlander, Violine

Mariam Vardanyan, Violine

Eira Martínez Rivero, Viola

Henrika Graßau, Violoncello



Claude Debussy (1862-1918)

Première rapsodie für Klarinette und Klavier

Strahinja Pavlović, Klarinette

Tamami Toda-Schwarz, Klavier



Bohuslav Martinů (1890 - 1959)

Sonate für Klarinette und Klavier

Oleg Shebeta-Dragan, Klarinette

Christian Ruvolo, Klavier



Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)

7 Variationen über „Bei Männern welche Liebe fühlen“

Zuzanna Sosnowska, Violoncello

Klavier N.N.



Alberto Ginastera (1916 - 1983)

Puneña Nr. 2 op. 45

Benjamin Lai, Violoncello

Klavier N.N.



Henri Dutilleux (1916 - 2013)

Les Citations, Diptychon für Oboe, Cembalo, Kontrabass und Schlagzeug

Jeanne Degos, Oboe

Diego De La Fuente Duran, Cembalo

Olga Wegener, Kontrabass

Jan Köhler, Schlagzeug



Traditional: Turceasca

Jerry Sperling (1929*): Wedding Waltz



Vagabund – Klezmerband:

Svenja Lippert und Johanna Bechtel, Violine

Lina Gronemeyer, Klarinette

Sophie Kockler, Bassklarinette

Johannes Pries, Perkussion

Timon Krämer, Kontrabass (als Gast)

Bernd Ruf, Akkordeon (als Gast)

Hiermit melde ich mich für die Veranstaltung an. Vorname: * Nachname: * Geburtstag: Straße/Hausnummer: Postleitzahl: * Wohnort: * Telefonnummer: E-Mail-Adresse: * Ich bringe eine Begleitung mit: ja Kopie Ihrer Mail erwünscht? Wenn Sie eine Kopie Ihrer Mail wünschen, tragen Sie bitte hier Ihre E-Mail-Adresse ein: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 26.03.2020 | 20:00 Uhr