Das Fairground Festival 2023 in Hannover: Skiy jetzt im Stream Stand: 02.12.2023 20:00 Uhr Nach der Premiere im vergangenen Jahr kommt das Fairground Festival am 1. und 2. Dezember zurück nach Hannover. Mit dabei sind unter anderem Paul Kalkbrenner und Charlotte de Witte. NDR.de zeigt ausgewählte Konzerte im Stream.

Das Fairground Festival fand als Ableger des österreichischen Beatpatrol im vergangenen Jahr zum ersten Mal in Hannover statt. Auch in diesem Jahr wird es zum Anziehungspunkt für die Elektro- und Techno-Szene. ARTE streamt an beiden Festivaltagen das Programm des Fairground Festivals.

"Live Acts Only" am Freitag

Am Freitag haben neben dem Headliner Paul Kalkbrenner auch Ben Böhmer, Stephan Bodzin, Jan Blomqvist und Jonas Saalbach auf der Mainstage in Hannover performt. Das Motto des Freitags, "Live Acts Only", ist eine Neuheit in der deutschen Elektro-Festival-Landschaft.

Samstag kann ab 17 Uhr vor drei Bühnen zu mehr als 30 internationalen Acts getanzt werden. Die Genres bewegen sich zwischen House, Melodic House, Techno, Hard Techno, Hardstyle und Hardcore. Headlinerin ist - wie bereits im vergangenen Jahr - die belgische Techno-Ikone Charlotte de Witte.

Das Streaming-Programm

Samstag, 2. Dezember:

20:00 - 21:30: Skiy

21:30 - 23:00: Franky Wah

23:00 - 00:20: Kölsch

00:20 - 01:40: Artbat

01.40 - 03:00: CamelPhat

03:00 - 04:30: KAS:ST (live)

04:30 - 06:00: Mau P (live)

Das waren die Streams von Freitag, 1. Dezember:

19:30 - 21:00: Jonas Saalbach (live)

21:00 - 22:30: Jan Blomqvist (live)

22:30 - 00:00: Klangphonics

00:00 - 02:00: Paul Kalkbrenner (live)

02:00 - 04:00: Stephan Bodzin (live)

