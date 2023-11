Paul Kalkbrenner beim Fairground Festival 2023 Stand: 30.11.2023 15:15 Uhr Am 1. und 2. Dezember findet das Fairground Festival in Hannover statt. Mit dabei sind unter anderem Paul Kalkbrenner und Stephan Bodzin. NDR. de zeigt ausgewählte Konzerte im Stream.

Paul Kalkbrenner ist ein Synonym für elektronische Tanzmusik - und längst eine Ikone. Er wächst in einer goldenen Ära des Techno in Berlin auf. 2001 erscheint Kalkbrenners erstes Album "Superimpose". Seine Musik ist geprägt von hypnotischen Melodien, pulsierenden Beats und einer unvergleichlichen Energie. Auftritt vom 1. Dezember 2023 beim Fairground-Festival in Hannover.

