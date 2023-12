Mau P beim Fairground Festival 2023 Stand: 30.11.2023 15:15 Uhr Am 1. und 2. Dezember findet das Fairground Festival in Hannover statt. Mit dabei sind unter anderem Paul Kalkbrenner und Stephan Bodzin. NDR. de zeigt ausgewählte Konzerte im Stream.

Der 27-Jährige Maurits Jan Westveen aka Mau P gilt zwar als Newcomer, aber der junge Mann aus Amsterdam hat sich längst einen Namen in der Szene der elektronischen Tanzmusik gemacht. Sein Mega-Hit "Drugs From Amsterdam" und Tracks wie "Your Mind Is Dirty" locken EDM-Fans scharenweise auf die europäischen Tanzflächen. Auftritt vom 2. Dezember 2023 beim Fairground-Festival in Hannover.

