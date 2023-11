CamelPhat beim Fairground Festival 2023 Stand: 30.11.2023 15:15 Uhr Am 1. und 2. Dezember findet das Fairground Festival in Hannover statt. Mit dabei sind unter anderem Paul Kalkbrenner und Stephan Bodzin. NDR. de zeigt ausgewählte Konzerte im Stream.

Die Briten Dave Whelan und Mike Di Scala gründen 2004 CamelPhat. Zusammen mit dem Londoner DJ Elderbrook veröffentlichen die DJs aus Liverpool 2017 "Cola". Bei den Grammy Awards 2018 ist "Cola" in der Kategorie Best Dance Recording nominiert. 2020 erscheint mit "Dark Matter" das erste Album des Duos. Aufzeichnung vom 2. Dezember 2023 beim Fairground-Festival in Hannover.

