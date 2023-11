Jonas Saalbach beim Fairground Festival 2023 Stand: 30.11.2023 15:15 Uhr Am 1. und 2. Dezember findet das Fairground Festival in Hannover statt. Mit dabei sind unter anderem Paul Kalkbrenner und Stephan Bodzin. NDR. de zeigt ausgewählte Konzerte im Stream.

Den Grundstein seiner Musikkarriere legt Jonas Saalbach mit selbstorganisierten Partys in seiner Heimatstadt Herborn. 2010 erschein seine erste EP "Start ohne Ende", inspiriert von Trentemøller und Stephan Bodzin. Mittlerweile ist der Wahl-Berliner gern gesehener Gast auf Techno-Festivals in aller Welt. Auftritt vom 1. Dezember 2023 beim Fairground-Festival in Hannover.

