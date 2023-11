Artbat beim Fairground Festival 2023 Stand: 30.11.2023 15:15 Uhr Am 1. und 2. Dezember findet das Fairground Festival in Hannover statt. Mit dabei sind unter anderem Paul Kalkbrenner und Stephan Bodzin. NDR. de zeigt ausgewählte Konzerte im Stream.

Artur Olegovich und Vitalii "Batish" Limarenko sind ukrainische DJ-und Musikproduzenten aus Kiew. Als Artbat produzieren sie Musik in Techno- und House-Variationen. 2015 gelingt ihnen mit "Mandrake" der Durchbruch - auch dank des britischen DJ Richie Hawtin, der den Track ein Jahr lang in seinen Sets spielt. Aufzeichnung vom 2. Dezember 2023 beim Fairground-Festival in Hannover.

