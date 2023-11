Jan Blomqvist beim Fairground Festival 2023 Stand: 30.11.2023 15:15 Uhr Am 1. und 2. Dezember findet das Fairground Festival in Hannover statt. Mit dabei sind unter anderem Paul Kalkbrenner und Stephan Bodzin. NDR. de zeigt ausgewählte Konzerte im Stream.

Als Jugendlicher spielt Jan Blomqvist in einer Punkband, doch da ist er längst von elektronischer Musik fasziniert. Das Video zum Song "Something Says", das auf einer Dachterrasse am Alexanderplatz entsteht, macht Jan Blomqvist weltweit bekannt. Seitdem legt er auf Festivals wie dem Coachella oder Tomorrowland auf. Auftritt vom 1. Dezember 2023 beim Fairground-Festival in Hannover.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rock und Pop