Stephan Bodzin beim Fairground Festival 2023 Stand: 30.11.2023 15:15 Uhr Am 1. und 2. Dezember findet das Fairground Festival in Hannover statt. Mit dabei sind unter anderem Paul Kalkbrenner und Stephan Bodzin. NDR. de zeigt ausgewählte Konzerte im Stream.

Jahrelang produziert Stephan Bodzin überwiegend elektronische Musikprojekte: Mit Oliver Huntemann arbeitet der gebürtige Bremer am Pop-Dance-Projekt Kaycee, darüber hinaus produziert er Remixe von Frankie Goes To Hollywood und Sinead O'Connor. 2007 veröffentlicht Bodzin dann sein Debütalbum "Liebe ist …". Auftritt vom 1. Dezember 2023 beim Fairground-Festival in Hannover.

