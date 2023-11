KAS:ST beim Fairground Festival 2023 Stand: 30.11.2023 15:15 Uhr Am 1. und 2. Dezember findet das Fairground Festival in Hannover statt. Mit dabei sind unter anderem Paul Kalkbrenner und Stephan Bodzin. NDR. de zeigt ausgewählte Konzerte im Stream.

Das Pariser DJ- und Produzentenduo erobert von Barcelona aus die europäischen Elektroszene und Tanzflächen der Technotempel. Ihre Fans nehmen Carol und Manuel mit düsteren und avantgardistischen Techno-Sounds in den Bann. Dazu gehören wie bei "Hell On Earth" röhrende Bässe, pulsierenden Beats und wabernde Synthesizer. Auftritt vom 2. Dezember 2023 beim Fairground-Festival in Hannover.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rock und Pop