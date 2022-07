Klassik Open Air 2022: Letzte Vorbereitungen laufen

Do, 14.07.2022 | 20:30 Uhr

Sa, 16.07.2022 | 20:30 Uhr | auch im Video-Livestream

Hannover | Maschpark, Neues Rathaus



Hannover Klassik Open Air



Ivan Repušić Dirigent

Adela Zaharia Sopran

Charles Castronovo Tenor

George Petean Bariton

NDR Radiophilharmonie



Operngala

Arien und Duette aus:



Giuseppe Verdi

"Rigoletto"

"Don Carlos"

"Un ballo in maschera"

Gaetano Donizetti

"Lucia di Lammermoor"

Umberto Giordano

"Andrea Chénier"

Charles Gounod

"Roméo et Juliette"

"Faust"

Jules Massenet

"Werther"

Ruggero Leoncavallo

"Pagliacci"

Vincenzo Bellini

"I Puritani"



und andere; mit Pause