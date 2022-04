"Tannhäuser" in Hamburg: Sänger großartig, Inszenierung ungenau Stand: 25.04.2022 14:35 Uhr Richard Wagners "Tannhäuser" hat, mit Klaus Florian Vogt in der Titelpartie, an der Staatsoper Hamburg Premiere gefeiert. Einschätzungen von NDR Opern-Expertin Friederike Westerhaus.

Die Neuinszenierung von Kornél Mundruczó ist nicht überall auf Zustimmung gestoßen. Wie hast Du die Premiere erlebt?

Friederike Westerhaus: Ich fand, es war eine großartige Premiere und das vor allem wegen der Musik. Klaus Florian Vogt als Tannhäuser, das war ein Genuss - das gilt ja als eine der anspruchsvollsten Wagner-Partien: Sie ist sehr hoch und es gibt unglaublich viel zu singen. Es ist eine Oper, die inklusive Pausen eine Länge von viereinhalb Stunden hat und nachdem er ja schon im ersten und zweiten Aufzug viel zu tun hat, kommt dann im dritten Aufzug die große Rom-Erzählung, wo er wirklich noch mal alles geben muss. Daran sind schon viele gescheitert. Klaus Florian Vogt hat das gesungen, als wäre er ganz frisch auf der Bühne, sehr eindrucksvoll, sehr ausdrucksstark. Das war echt unglaublich, und viele im Publikum sind auch aufgesprungen und haben applaudiert, nachdem der letzte Ton verklungen war. Eine wirklich tolle Resonanz auch gerade für Klaus Florian Vogt.

Sehr aufregend war es vermutlich für Jennifer Holloway, die hat die Elisabeth gesungen, es war ihr Rollendebüt. Wie hat sie auf Dich gewirkt?

Westerhaus: Total souverän. Auch sie hat das fantastisch gemacht. Sie hat mich sehr beeindruckt. Ich finde es auch mutig, dass die Staatsoper Hamburg sie besetzt hat. Das ist eine große Partie, aber die Oper lag goldrichtig, wie auch insgesamt bei der Sänger-Bestzung: Christoph Paul als Wolfram, Georg Zeppenfeld als Landgraf, Tanja Ariane Baumgartner als Venus - das war wirklich eine hervorragende Riege. Auch das Orchester hat die Sache sehr gut gemacht unter der Leitung von Generalmusikdirektor Kent Nagano. Ja, er hat Buhs kassiert aber natürlich auch Beifall - es gab beides. Das hat mich fast ein bisschen gewundert, weil ich wirklich fand, er hat es sehr, sehr gut gemacht. Nagano hat es sehr gut durchgeführt, sehr spannend gestaltet. Und natürlich gab es hier und da mal einen Wackler, aber das ist eben dann auch live. Ein großes Lob übrigens auch an den Chor. Auch die haben ihre Sache wirklich hervorragend gemacht.

Es ist eine Neuinzsenierung von Kornél Mundruczó - die hat das Publikum ziemlich gespalten. Hat Dich das überrascht?

Westerhaus: Ehrlich gesagt: Nein. Es gab ja ein regelrechtes Buhkonzert am Ende, was sich dann gemischt hat mit dem Beifall. Ich glaube, die Leute waren nicht unbedingt deswegen erzürnt, weil sie sich gestoßen haben an der Aussage des Regisseurs, sondern eher, weil die Aussage ihnen nicht konkret genug war, weil es eben irgendwie hätte mehr ausformuliert sein können. Mehr ausgeformt, mehr auf den Punkt, dass ist jedenfalls mein Eindruck gewesen. Es gab aber auch an der Inszenierung wirklich interessante Aspekte, wie beispielsweise die Figur der Elisabeth, die er als eine andere Figur zeichnet.

Das Gespräch führte Eva Schramm.





Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Matinee | 25.04.2022 | 10:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Oper