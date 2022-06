Schönberger Musiksommer: Auftakt mit Bach-Kantate Stand: 22.06.2022 09:08 Uhr Mit der Bach-Kantate "Brich dem Hungrigen dein Brot" hat der Schönberger Musiksommer 2022 begonnen. Das Festival ist diesem Jahr grün, sagt der Spiritus Rector des Musiksommers, Christoph D. Minke, weil Grün die Farbe der Hoffnung sei. Beitrag anhören 4 Min

von Wolfram Pilz

Der Schönberger Musiksommer, bietet auch in diesem Jahr ein weiteres musikalisches Spektrum: vom Frühbarock bis zur zeitgenössischen Jazz, so Minke: "Es gibt Gäste, die jedes Konzert besuchen - und es gibt natürlich umgekehrt auch Menschen, die sich eben in größerer Entfernung vielleicht eine bestimmte Veranstaltung heraussuchen und diese exemplarisch besuchen - es gibt beides. Das Programm ist auch so angelegt, dass beides geht. Musik ist einfach sehr vielfältig, und das wollen wir auch zeigen. Auch für die Kirchenmusik als solche gilt: Es gibt eigentlich nur zwei vernünftige Definitionen, was Kirchenmusik ist entweder alles oder gar nichts."

Laien- und Profimusiker zusammen beim Schönberger Musiksommer

Und das gilt auch für das für den Schönberger Musiksommer so typische Zusammenspiel von Laien- und ProfimusikerInnen. "Es geht auch darum, dass der Profi- und der Laienbereich sich überlappen, das wir als Laien von Profis profitieren können. Aber auch umgekehrt, dass also diese Ernsthaftigkeit, mit der eine Laiengruppe sehr lange an einem Stück übt, sich auch auf die Profis überträgt. Das passiert auch tatsächlich."

Letztlich aber muss das alles auch finanzierbar sein. Der Geschäftsführer Carsten Lessing sieht aber auch nach zwei Jahren Corona Bremse kein Problem: "Der Schönberger Musiksommer steht in diesem Jahr gut dar. Wir haben alle Partner und Förderer behalten können, die tatsächlich auch in den letzten Jahren uns gefördert haben. Das geht von öffentlichen bis zu den privaten Partnern. Alle sind bei der Stange geblieben, da sind wir auch sehr froh darüber. Zudem ist es tatsächlich so, dass wir auch die Werbung sehr weit aufgefächert haben. Also wir haben Kooperation eben auch mit dem NDR umsetzen können. Wir sind im Internet und in den Social-Media-Angeboten durchaus weiter vorangeschritten als noch in den letzten Jahren. Wir haben eine wahnsinnig hohe Streuung, und ich bin gespannt, welches von diesen Dingen am Ende zieht."

In Erinnerung an Thomaskantor Georg Christoph Biller

Die Bach-Kantate "Brich dem Hungrigen dein Brot" wird in einer etwas anderen musikalischen Form auch zum Musiksommer Abschluss am 11. September erklingen, und zwar aus gutem Grund, wie Christoph D. Mink erklärt: "Weil unser Schirmherr, der ehemalige Thomaskantor Professor Georg Christoph Biller, leider verstorben ist. Diese Kantate gehörte zu seinen Leib und Magen Stücken und wir freuen uns, dass wir mit diesem sehr sinnhaften Werk auf diese Art und Weise einen großen Bogen um das Ganze herum spannen können."

